أطفال يدمرون منزلا فاخرا بقيمة 1.2 مليون

مر الزوجان جوانا ومات بيتارد بفترة عصيبة، بعد تعرض منزلهما في المملكة المتحدة لتخريب من قبل مجموعة أطفال سيطر عليهم الشر، ليتعرضا إلى صدمة كبرى منعتهما من العودة إلى منزل أحلامهما الفخم لمدة زادت عن العام.

كان جوانا ومات يعيشان في منزلهما الفخم الذي تقدر قيمته بـ 1.2 مليون إسترليني في مدينة نيوبري في بيركشاير، قبل أن يخرجا في عطلة ليتعرض بيتهما لهجوم ضم 11 طفل أعمارهم تحت 15 عاما، من بينهم فتاتان.

المهاجمون الصغار اقتحموا المرأب أولا للعبث به لكنهم فوجئوا بمجموعة كبيرة من المناشير والفؤوس والمطارق الثقيلة، حيث يقع المنزل داخل مزرعة تمتكلها عائلة الزوجين.

بدء الأطفال بتحطيم المنزل

وحمل كل من الأطفال الإحدى عشر آلات حادة وانتشروا فجأة في المنزل ليقوموا بتحطيم كل ما يقابلهم ليتحول البيت الجميل إلى ساحة حرب موحشة.



أهل البيت لم يقاوموا كل هذا الكم من التخريب وقرروا المغادرة فورا، بينما قام الجيران بالاتصال بالشرطة التي حضرت للسيطرة على الأمر لاحقا بعد أن تسبب المهاجمون الصغار في دمار كبير بالمنزل.



المهاجمون لم يتركوا شيئا دون مساس في المنزل، قاموا بتحطيم النافذات الزجاجية لجميع الغرف الست، ووجدوا بداخل المنزل طلاء ليقذفوه على الحوائط بغرض التشويه والتخريب، ليصبح المنزل غير قابل للسكن في النهاية.





وألقت قوات الشرطة على المتهمين الإحدى عشر، بعد عدة أيام من ارتكاب الواقعة، حيث انتظرتهم الشرطة في المنزل ذاته متوقعين أن العصابة الصغيرة ستعود لاستكمال أعمال التخريب.



واعترف سبعة من الجُناة بارتكاب كل وقائع التخريب والدمار في المنزل، ليتم تغريم كل منهم 1500 إسترليني مبدئيا.



قيمة المنزل انخفضت 300 ألف إسترليني، لتزداد الخسائر العملاقة التي وقعت على المُلاك، بجانب عدم تمكنهم من العودة للمنزل منذ وقوع الحادث في أبريل 2022.





وتروي السيدة بيتارد لحظات الرعب التي عاشتها بعد عودتها لتفقد المنزل عقب القبض على العصابة، قائلة: “فوجئت بفستان زفافي على الأرض مدمرا وملطخا بالزيت وطلاء الأظافر وآثار الأقدام”.



وأضافت في حديثها أمام المحكمة: “الضرر كان مفجعا، لقد كانت تجربة مروعة، لقد قاموا بملء المخلفات بممتلكاتي الخاصة، وقطعوا شجرة النخيل وأتلفوا شجرة الكرز، حولوا المنزل إلى منطقة حرب، بعد أن كان بيت تاريخي جميل أصبح هيكلا مهجورا لا يصلح للحياة”.



وقال الدفاع عن المتهمين في المحكمة إن الصغار أعربوا عن أسفهم وندمهم، مع تقديم تقارير بتحسن في سلوكهم ومواقفهم منذ لحظة وقوع الحادث.



وصدر في النهاية قرار إحالة ضد كل المتهمين مدته 12 شهرا، مع غرامة قدرها 1500 إسترليني، مع تحذير القاضي للجناة بعدم تكرار مثل هذه الواقعة الثانية، أو رؤيتهم في أي قضايا أخرى.