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أب سعودي يتسبب في نزاع أبنائه الـ30

كان من التركة ما هو مسجّل صوريًا باسم أحد الورثة ويعود ملكه الحقيقي للمورّث، وحين توفّي مورّثهم نشب النزاع بين الورثة.

فريق التحرير by فريق التحرير

وقع 30 شقيقا في حالة نزاع كبير داخل أروقة المحاكم السعودية بعد وفاة والدهم بسبب ورث تجاوز ال20 مليون ريال.

الأخوة الـ30 لم يصلوا لحل ودي مما تسبب في نزاع قضائي بينهم استمر 18 شهرا في عدد من المحاكم بسبب تقسيم التركة.

كشف المحامي سعد بن منصور العبنق، عن ترافعه في نزاع قضائي أمام عدد من المحاكم بالمملكة، منذ عام ونصف، بين 30 من الورثة على 20 مليون ريال تركها مورّثهم.

وأوضح العبنق، أن المورث ترك لـ30 من الأبناء أموالاً وعقارات ومنقولات تُقدر بأكثر من 20 مليون ريال، وكان من التركة ما هو مسجّل صوريًا باسم أحد الورثة ويعود ملكه الحقيقي للمورّث، وحين توفّي مورّثهم نشب النزاع بين الورثة في إثبات وقسمة هذه التركة وفق”أخبار24″.

وأوضح أن الخلاف بين الإخوة دفعهم لإقامة 20 دعوى قضائية ضد بعضهم البعض، وقد صدر في بعض هذه الدعاوى أحكام قطعية وبعضها لا يزال قيد النظر القضائي، مشيراً إلى أنه بين الحين والآخر يقيم الورثة دعوى جديدة.

بدوره نصح المحامي العبنّق أصحاب الأموال والتركات بتوثيق تعاملاتهم المالية والتجارية مع أبنائهم؛ حرصاً عليهم من النزاعات والتنابذ بعد وفاة المورّث؛ لأن الوثائق والمستندات هي ما تقرّه المحاكم وليست المعاملات الصورية غير الموثقة.

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