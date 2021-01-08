إيلون ماسك يتخطى جيف بيزوس ليصبح أغنى رجل في العالم

رويترز/ ذكرت وكالة بلومبيرغ نيوز يوم الخميس، أن رئيس شركة تسلا ورجل الأعمال الملياردير “إيلون ماسك” تجاوز “جيف بيزوس” رئيس شركة أمازون ليصبح أغنى رجل في العالم. وذكرت الوكالة أن ثروة ماسك بلغت أكثر من 188.5 مليار دولار، بزيادة 1.5 مليار دولار عن بيزوس.

وتعززت ثروة ماسك الشخصية من خلال زيادة سعر أسهم شركة “تسلا” بأكثر من ثمانية أضعاف العام الماضي، بعد أن أصبحت صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم. ووفقاً لتقرير “بلومبيرغ” فإن لدى ماسك حصة 20% في شركة صناعة السيارات وحوالي 42 مليار دولار من المكاسب في خيارات الأسهم المكتسبة.

وارتفعت أسهم “تسلا” بنسبة 7.4٪ يوم الخميس عند مستوى قياسي مرتفع عند 811.61 دولار. ومع ذلك، قالت قائمة فوربس للمليارديرات إن ماسك لا يزال يتخلف عن بيزوس الأمازون بمقدار 7.8 مليار دولار.