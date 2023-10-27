وفاة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ عن 68 عاما

توفي رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ إثر إصابته بأزمة قلبية يوم الجمعة عن عمر ناهز 68 عاما بعد عشرة أشهر فقط من تركه المنصب الذي شغله لعشر سنوات خفت خلالها نجمه.

وكان لي، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه أحد كبار المنافسين على زعامة الحزب الشيوعي، قد جرى تهميشه في السنوات الماضية على يد الرئيس شي جين بينغ، الذي شدد قبضته على السلطة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كان يُنظر إلى هذا الخبير الاقتصادي الذي درس في جامعة بكين على أنه مؤيد لاقتصاد أكثر ليبرالية، لكنه كان عليه أن يرضخ لسياسات شي نحو مزيد من سيطرة الدولة.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن “الرفيق لي كه تشيانغ، في أثناء قضائه الراحة في شنغهاي في الأيام الماضية، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في 26 أكتوبر وبعد فشلت الجهود الشاملة لإنقاذه، توفي في شنغهاي بعد منتصف الليل بعشر دقائق”. وأضاف أنه سيتم نشر النعي في وقت لاحق.

وكان لي رئيسا لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الدولة في عهد شي لمدة عشر سنوات حتى تنحيه في مارس آذار.

وولِد في مقاطعة آنهوي شرقي الصين، وهي منطقة زراعية فقيرة حيث كان والده مسؤولا. وأُرسل للعمل في الحقول خلال الثورة الثقافية.

وقال في عام 2020 إن 600 مليون شخص في الصين يكسبون أقل مما يعادل 140 دولارا شهريا ليثير نقاشا أوسع حول الفقر وعدم المساواة في الدخل.