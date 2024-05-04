رحيل”البدر”الأمير الشاعر الأكثر شهرة وشعبية بين السعوديين

“ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضي الحروف”، بهذه العبارات الشاعرية، نعى السعوديون والعرب فقدان أحد أعمدة الشعر في المملكة، وهو الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن آل سعود، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 75 عاماً.

حيث استيقظت السعودية على نبأ حزين، بفقد أحد أعمدتها في عالم الأدب والشعر وفي لحظة مليئة بالأسى والحزن، ودعت السعودية والعرب الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع.

قبل وفاته، نشر الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن آل سعود آخر أبياته الشعرية على منصة “إكس”، حيث عبّر فيها عن عمق مشاعره وحكمته العميقة، قال فيها:

الناس ما همَّها ظروفكْ .. كود الذي يحزن لغمّكْ

وإن شلت حملك على كتوفكْ .. بتموت ما أحدٍ ترى يمّكْ

مع إعلان وفاته، انتشرت هذه التغريدات على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجميع عن حزنهم العميق لفقدان هذا العملاق الأدبي والشعري.

كما تداول المغردون مقتطفات من أشعاره وأبياته الشعرية التي تعبر عن عظمته وعن عمق فقدانه.

تاريخيًا، كان الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن آل سعود شخصية مهمة في المجال الأدبي والثقافي في المملكة وخارجها، حيث قدم مجهودات كبيرة في مجال الشعر والأدب والثقافة، وجمع بين الأناقة والعمق في قصائده التي تناولت مواضيع متنوعة تتراوح بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي.

كما كان له تأثير بارز في فن التشكيلي، حيث أظهرت إبداعاته التراث والبيئة الصحراوية للجزيرة العربية.

تلقى الأمير الراحل العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لإسهاماته الثرة في الثقافة والأدب، حيث كرمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عام 2019 بمنحه وشاح الملك عبد العزيز، وتم تكريمه في العام ذاته من قبل اليونسكو تزامنا مع اليوم العالمي للشعر.

ولد في الرياض في الثاني من أبريل 1949 م وتوفي في الرابع من مايو 2024، اشتهر على نطاق واسع في الساحتين السعودية والعربية، حيث كان يُعتبر أحد الرواد البارزين للحداثة الشعرية في منطقة الجزيرة العربية.

فيديو | أيقونة الشعر العربي.. مسيرة الراحل الأمير الشاعر #بدر_بن_عبدالمحسن في صور#الإخبارية pic.twitter.com/U27UdFmAVc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2024