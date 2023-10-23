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وزير الطاقة السعودي: “نحن بدو” ننتقل نحو الحداثة بهويتنا البدوية

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: أنه على الرغم من التحول الحديث الذي تمر به المملكة إلا أننا ببساطة بدو، ونحافظ على هويتنا البدوية، ولا نزال نرحب بضيوفنا بأذرع مفتوحة وقلوب مرحبة، والآن أصبحت بلادنا بلدا مفتوحا”.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعرب وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن فخره بالهوية البدوية للشعب السعودي، مشيرا إلى أن المملكة تنتقل نحو الحداثة وتحافظ على هويتها البدوية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في انطلاق منتدى الاستثمار السعودي- الأوروبي: “في البداية أود أن أرحب بأصدقائنا وضيوفنا، ويمكنني أن أؤكد لكم أنهم لم يعودوا ضيوفًا منذ مساء الأمس بل أصبحوا أصدقاء وجزءًا من نسيجنا”.

وتابع وزير الطاقة السعودي قائلًا: “مثلما كنا دائمًا كسعوديين وإذا لم تُمانعوا أن أُقدم ملخصًا حول هويتنا”.

وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلًا: “نحن ببساطة بدو، كنا وسنبقى بدوا مع بعض الحداثة”.

وأضاف “كنا كذلك و نفتخر بذلك، وسنبقى بدو، ولكن ببعض من الحداثة على الرغم من التحول الحديث الذي نمر به نحن نحافظ على هويتنا البدوية، ولا نزال نرحب بضيوفنا بأذرع مفتوحة وقلوب مرحبة، والآن أصبحت بلادنا بلدا مفتوحا”.

وقال: نحن نعبر عن ما نؤمن به ولا نغير معتقداتنا كي نظهر بشكل جيد، ولكن بصراحة مع ما نقوم به الآن يمكننا التحدث بفخر وصدق أيضا، أن كل ما نخطط له سوف يتم، بقيادة شابة مصممة على ضمان أن نبقى قوة حية في صناعة الطاقة.

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فريق التحرير

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