وزير الطاقة السعودي: أشكو من أمّيتي في التقنيات الحديثة

عندما يحل وزير الطاقة السعودي في أي جلسة حوارية أو لقاء لابد أن يطرح ما يثير المكان، و شبكات التواصل الاجتماعي.

حيث اعترف خلال ملتقى الحكومة الرقمية: بكل عفوية عن قلة خبرته في التقنية، قائلا: “أنا متصالح مع ذاتي وأشكو من أمّيتي في مجال التقنيات الحديثة”.

و تحدث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أشكو من أمية في موضوع التقنيات بشكل عام، وأمس تذكرت مرحلة من المراحل التي مرت بها البلد، فكنا نسير في شارع البطحاء ونرى المدارس الليلية التي يذهب إليها غير القادرين الذين لم يتعلموا وكانوا يحاولون معالجة أوضاعهم وتنمية قدراتهم الذاتية بالجمع بين عملهم والدراسة في المدارس الليلية”.

وأضاف: “شعرت أني أمي فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة وبحاجة إلى الزملاء والزميلات لرفع قدراتي لأكون قادر على تمثيلهم في هذه المناسبة”.

كما قام بتقديم فريق عمله بطريقة طريفة، مشيرا إليهم من بين الحضور، من بينهم فتاتين وصفهما بالزميلات، قائلا:” بكل فخر واعتزاز هما من يدرسون على التقنية”، مكملا الترحيب والتعريف بفريق عمله في الوزارة وأنهم سبب نجاح الوزارة بالتحول الرقمي.

وقال إن وزارة الطاقة، وما زلت أقول إنها وزارة ناشئة ومتوسط الأعمار فيها تقريبًا 30 أو 34 عامًا، ونحتاج لطواقم أكبر ونوفر بيئة مناسبة لحديثي السن، ونتطلع لتلبية تطلعاتهم.

فيديو | وزير الطاقة: فريق العمل من الشباب والفتيات سبب تقدم ونجاح الوزارة في التحول الرقمي#ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/5M8XakzamI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023