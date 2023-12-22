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نوابغ العرب.. اللبنانية لينا الغطمة تفوز بجائزة العمارة والتصميم

فازت البروفيسورة اللبنانية لينا الغطمة بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم وفقاً لما نشره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه في منصة إكس.

فريق التحرير by فريق التحرير
نوابغ العرب.. اللبنانية لينا الغطمة تفوز بجائزة العمارة والتصميم

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الجمعة فوز البروفيسورة اللبنانية لينا الغطمة بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم.

وقال عبر منصّة “إكس”: “نبارك للبروفيسورة لينا الغطمة فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم .. قدمت البروفيسورة أكثر من 65 مشروعاً معمارياً حول العالم من ضمنها متاحف ومعارض وأبراج في تصاميم ارتبطت بثقافات العالم واستخدمت مواد من بيئتها المحلية .. كما تدرّس البروفيسورة الهندسة المعمارية في عدد من الكليات والجامعات العالمية .. فخورين بأبناء العرب الذين تميزوا وأبدعوا ووضعوا بصماتهم الفكرية والهندسية حول العالم في امتداد لتميز حضارتهم العربية الغنية والعريقة”

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فريق التحرير

فريق التحرير

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