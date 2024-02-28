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البابا فرنسيس يعود إلى الفاتيكان بعد خضوعه لفحوصات طبية

نقل البابا فرنسيس إلى إحدى مستشفيات العاصمة الإيطالية روما بعد شعوره بانه ليس على ما يرام حيث خضع لفحوصات طبية عاد على إثرها إلى الفاتيكان

فريق التحرير by فريق التحرير
البابا فرنسيس

خضع البابا فرانسيس الأول رأس الكنيسة الكاثوليكية لفحوصات طبية طارئة في مستشفى جيميلي في روما عقب لقائه العام الأسبوعي في الفاتيكان، وشعوره بأنه ليس على ما يرام.

وذكر مصدر في الفاتيكان أن البابا فرنسيس البالغ من العمر 87 عامًا، أنه لا يزال يعاني من نزلة برد خفيفة، دون ذكر سبب نقله للمستشفى وطبيعة الفحوصات التي خضع لها.

واجرى البابا فرانسيس أكثر من إجراء طبي في المستشفى خلال العام الماضي، منها عملية جراحية في القولون في حزيران/يوليو في روما لتجنب إصابته بانسداد معوي.

ولم يتل بابا الفاتيكان عظة الأربعاء، خلال لقائه الأسبوعي مع جمهوره وفوض المهمة لأحد الأساقفة وقال للحضور إنه ليس على ما يرام.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس بالمستشار الألماني أولاف شولتس يوم السبت المقبل، يلي ذلك ظهوره في قداس يوم الأحد.

وقال البابا عقب زيارته للمستشفى في منشور على حسابه على منصة “إكس”: “في زمن الصوم الكبير هذا، دعونا نسعى جاهدين لعدم وضع أنفسنا في المركز؛ بل لنحاول إفساح المجال للآخرين وتعزيزهم والابتهاج بجدارتهم ونجاحاتهم.”

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فريق التحرير

فريق التحرير

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