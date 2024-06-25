بعد مرور قرابة العشرة أعوام على توليه سدانة الكعبة المشرفة، انتقل إلى رحمة الله كبير سدنة الكعبة الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، ليستلم خليفته بالأمس، الشيخ عبدالوهاب بن زين العابدين الشيبي مهام كبير سدنة بيت الله الحرام، خلفًا للسادن الراحل.

توفي الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، قبل أيام عن عمر ناهز ٧٩ عام، وهو أحد أفراد العائلة التي تتوارث استلام مفتاح الكعبة وخدمتها ويحمل الرقم 77 من سلسلة حاملي المفتاح.

والسادن هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة الذي يصل طوله إلى 35 سنتيمتراً والمصنوع من الحديد، والمسؤول عن كل ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها واغلاقها تسلمها منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان الأكبر سنًا في العائلة يتولى هذا الشرف.

ماهو تاريخ سدانة الكعبة؟

أحفاد قصي بن كلاب بن مرة تولوا سدانة الكعبة، ومنهم نسل آل الشيبي سدنة الكعبة الحاليين. بدأت قصة هذه العائلة مع الكعبة المشرفة في زمن قصي بن كلاب، جد الرسول صلى الله عليه وسلم الرابع، ومن أحفاده عثمان بن طلحة.

تحدث أحد أفراد السدانة الحاليين، عبد الإله عادل طه الشيبي، لـ “أريبيان بزنس” قائلاً: “قصي بن كلاب هو الجد الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد أحفاده البارزين هو عثمان بن طلحة، وانتقلت السدانة إلى عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب منذ أن أعاد الرسول محمد ﷺ مفاتيح الكعبة لهم.

علاوة على ذلك، كانت عائلة قصي بن كلاب تشتهر بتجارتهم في رحلة الشتاء والصيف.وكان له أربعة أبناء: عبد الدار، عبد مناف، عبد العزى، وعبد قصي . كان عبد الدار هو الابن الأكبر، ولم يكن له دور في التجارة المعروفة في ذلك الزمن، مما أثار انتقادات إخوته له.

قرر والده بعد ذلك تكريمه بشرف عظيم، فأعطاه سدانة الكعبة والسقاية والرفادة والحجابة ودار الندوة وكافة أعمالها.”

وأضاف عبدالاله: “عندما توفي قصي بن كلاب، احتفظ عبد الدار بسدانة الكعبة وحمل مفاتيحها، وأصبحت سدنة الكعبة تنتقل من الأكبر إلى الأكبر في العائلة. جدنا عثمان بن أبي طلحة بن شيبة كان من سلالة قريش وتولى سدانة الكعبة قبل فتح مكة.”

كيف استمرت السدانة ؟

في إشارة إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيبي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب من ابن بني طلحة مفتاح الكعبة لتطهيرها، وطلب من الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذهاب إلى ابن بني طلحة لطلب المفتاح وفتح الكعبة، حينها نزلت آية قرآنية بناء عليها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن بني طلحة بعد نزول الآية “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا”: “خذوها يا بني طلحة خالدة تالدَة لاينزعها منكم الا ظالم ْ، مما يعني أن السدانة للكعبة المشرفة ستظل في عائلة بني شيبة و لا ينزعها منهم إلا ظالم.

مهام السدانة ؟

وأكد عبدالاله أن سدنة الكعبة ظلت مع عائلة بني شيبة لأكثر من 16 قرنًا، مشيرًا إلى أن مهام السادن تشمل تنظيف وتطهير الكعبة، غسلها، تعطيرها، حمل مفتاحها، وكسوتها.

كم عدد مفاتيح الكعبة؟

توجد ثلاثة مفاتيح للكعبة: مفتاح باب الكعبة، مفتاح باب التوبة الذي يوصل إلى سطح الكعبة، ومفتاح مقام إبراهيم عليه السلام.تتم مراسم انتقال السدنة بعد ثلاثة أيام من عزاء السادن المتوفي، حيث يتم تسليم المفتاح للأكبر سنًا من نفس الأسرة بعد إبلاغ الديوان الملكي والمقام السامي باسم من سيستلم المفتاح. يتولى السادن الجديد مهامه بعد موافقة المقام السامي، وتوثق هذه المراسم رسميًا.السادن الحالي هو السادن رقم 78 ، وسيظل المفتاح لديه حتى وفاته ليتم تسليمه للأكبر سنًا من أفراد العائلة.