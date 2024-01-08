إيلون ماسك يثير مخاوف بخسارة عقود بمليارات وآلاف الوظائف بسبب سلوكياته

زعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن كبار المسؤوليين عن شركات إيلون ماسك قد عبروا عن مخاوفهم من سلوكياته في الحفلات والتي تقلق رؤوساء شركاته وأعضاء مجالس الإدارة فيها نظرا لاستخدامه بعض المواد الممنوعة.

وتسوق الصحيفة مزاعم أن أغنى رجل في العالم استخدم مواد ممنوعة في الحفلات الخاصة حيث يطلب من الضيوف التوقيع على تعهدات بعدم الإفشاء والحديث عما يجري في الحفل مع حظر إدخال الهواتف.

لكن محامي ماسك قال أليكس سبيرو، تلك المزاعم مؤكدا خضوع ماسك بشكل عشوائي لاختبارات تعاطي الممنوعات في سبيس إكس SpaceX ولم يظهر أي انتهاك لتلك القيود بعدم التعاطي.

ويلفت تقرير وول ستريت جورنال إن نمط حياة إيلون ماسك يثير قلق مديريه التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في هذه الشركات، حسبما ذكرت صحيفة التي نسبت لمصادر مجهولة إن قلق مديري الشركات تلك يمتد نحو التبعات المحتملة على شركاته الستة، بما في ذلك تيسلا وسبيس إكس. يرتبط سلوك ماسك بقيمة شركاته وهو ضروري لها، وأي خلل كبير يمكن أن يعرض للخطر حوالي تريليون دولار من الأصول التي يحتفظ بها المستثمرون، وعشرات الآلاف من الوظائف وأجزاء كبيرة من برنامج الفضاء الأمريكي. و، إن الرئيس التنفيذي قال لصحيفة جورنال ماسك: “لقد تم اختبار المخدرات بشكل منتظم وعشوائي في SpaceX ولم يفشل أبدًا في الاختبار”.

ويقال إن المقربين من أغنى رجل في العالم والبالغ من العمر 52 عامًا، يشعرون الآن بالقلق من أن مدى تعاطيه للمخدرات يمكن أن يسبب أزمة صحية أو أزمة لأعماله. وتعد سبيس إكس الشركة الأمريكية الوحيدة المعتمدة الآن لنقل رواد فضاء ناسا من وإلى محطة الفضاء الدولية.

ومع ذلك، من المحتمل أن يكون الاستخدام غير القانوني للمخدرات انتهاكًا للسياسات الفيدرالية مما قد يعرض عقود سبيس إكس الحكومية البالغة قيمتها مليارات الدولارات للخطر.

وتهاجم الصحافة الليبرالية إيلون ماسك عادة بسبب مواقفه المستقلة التي لا تمتثل لخطوط عريضة يفرضا أقطاب الإعلام الأمريكي، ويعتمدون في هجومهم على تسريبات مزعومة ومصادر مجهولة الهوية.