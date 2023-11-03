فيديو.. محمد بن راشد يلقي رسالة من مروحيته في السماء

نشر مكتب دبي الإعلامي مقطعا مرئيا قديما للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، أثناء تحليقه في السماء بطائرة مروحية، في مشهد غير مألوف للقائد العربي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال المقطع المرئي في طائرته المروحية :”نحن نؤمن بالمستقبل والمضي قدما”، ليعلق مكتب دبي الإعلامي بأن هذا المقطع يلخص رحلة معرض دبي للطيران.

محمد بن راشد يفتتح معرض دبي للطيران

وافتتح الشيخ محمد بن راشد النسخة الأولى من معرض دبي للطيران في عام 1986، ووصل إلى آفاق جديدة في عام 2003 عندما شارك 550 عارضا من 36 دولة في المعرض. وعمل بن راشد على مضاعفة حجم العرض، وسجل المعرض في دورة 2013 صفقة قياسية بقيمة 206 مليارات دولار.

As a pilot, @HHShkMohd has been deeply committed to shaping the history of aviation



In 1986, he inaugurated the first edition of @DubaiAirshow



While the name and location were different, the vision has always been clear



In 2003, the event marked a significant milestone with… pic.twitter.com/XlyzPODXTt — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 2, 2023

وفي التعليق على الفيديو، قال مكتب دبي الإعلامي : “على الرغم من اختلاف الاسم والموقع، إلا أن الرؤية كانت دائما كما هي”.

وجدير بالذكر أن الدورة رقم 18 من معرض دبي للطيران 2023 في دبي ورلد سنترال ستقام خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023.

ويسلط معرض دبي للطيران 2023 الضوء على تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة “اصنع في الإمارات” ودور الشركات الناشئة في تسريع وتيرة الاستدامة.

ويقدم معرض دبي للطيران 2023 أحدث التكنولوجيا المتقدمة وكيفية الاستفادة منها في تطوير أعمالهم وتعزيز المساهمة بتحقيق مستقبل مستدام.