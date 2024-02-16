محاكمة ترامب.. لحظة تاريخية في مارس 2024

يُواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب محاكمةً جنائيةً في 25 آذار/مارس 2024 بتهمة دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.

وتُمثّل هذه المحاكمة علامةً فارقةً في التاريخ الأمريكي، حيث لم يُحاكم أي رئيس سابق بتهمة جنائية منذ أندرو جونسون عام 1868.

التّهم الموجهة لترامب

تُتهم النيابة ترامب بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز عام 2016.

تهدف هذه المبالغ إلى منع دانيالز من الكشف عن علاقة حميمة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما عام 2006.

ينفي ترامب بشدةٍ جميع الاتهامات، ويعتبرها محاولةً سياسيةً لتشويه سمعته.

تداعيات المحاكمة

تُعدّ التهم الموجهة إلى ترامب خطيرةً، حيث قد تُؤدّي إلى سجنه مدة تصل إلى 3 سنوات.

تُلقي المحاكمة بظلالها على مستقبله السياسي،

قد تُعيق إمكانية ترشحه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

اهتمام إعلامي هائل

تُثير محاكمة ترامب جدلاً واسعاً،

تُصبح محط أنظار وسائل الإعلام والجمهور حول العالم.

تُعكس هذه المحاكمة الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة.

تأثير على الرأي العام

قد تُؤثّر المحاكمة على الرأي العام تجاه ترامب،

قد تُؤدّي إلى تراجع شعبيته.

قد تُساهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي الأمريكي.