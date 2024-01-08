رحيل مؤذن جامع الإمام تركي بالرياض.. رفع النداء 47 عاما

فارق الشيخ منصور بن محمد آل مزيد، مؤذن جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، الحياة، الأحد، بعد تكريس قرابة 47 عاما من حياته في رفع أذان “الجامع الكبير” في مدينة الرياض.

وأدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، صلاة الجنازة على الشيخ آل مزيد، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.

وفاة الشيخ منصور آل مزيد مؤذن جامع الإمام تركي بالرياض

وتوفي الشيخ منصور آل مزيد، صوت العاصمة “الشجي”، الذي وارى الثرى جثمانه في مقبرة العود، بعد أن قضى قرابة 47 عامًا يرفع الأذان بجامع الإمام تركي بن عبدالله، المعروف بـ “الجامع الكبير” في الرياض، حيث ظلّ يقوم بهذه المهمة منذ عام 1977.

وزير الشؤون الإسلامية ينعى مؤذن جامع الإمام تركي

ومن جانبه، نعى الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، الشيخ منصور آل مزيد، مؤذن جامع الإمام تركي بن عبد الله، مؤكدًا أنه كان صاحب خلق رفيع، وسيرة عطرة، وكرس حياته لرفع الأذان لسنوات طويلة.

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه يقدم العزاء الصادق والمواساة لأسرته وأبنائه وإخوانه ومحبيه، سائلًا الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الشيخ منصور بن محمد آل مزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) في وسط مدينة الرياض ، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وجزاه الله كل خير على ما قدّم، فقد كان رحمه الله صاحب سيرة عطرة، وخلق رفيع، أفنى حياته في رفع الآذان سنوات طويلة.… — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) January 7, 2024