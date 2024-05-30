كيف رحّب الكوريون برئيس الإمارات، وما علاقة حسين الجسمي؟

خلال الزيارة الرسمية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى كوريا الجنوبية، استقبل الطلاب الكوريون رئيس الدولة بحرارة وترحيب شديدين.

تم تنظيم استقبال رسمي للشيخ محمد بن زايد، وأبرز مظاهر التميز في هذا الاستقبال كانت تقديم الطلاب لأغنية “مرحبا يا هلا” باللغة العربية، وهي واحدة من أشهر الأغاني في الإمارات، كتعبير عن الترحيب والمحبة للشخصيات الرسمية الإماراتية.

الأغنية التي قُدِّمت لرئيس الإمارات، تتضمن كلماتها، “مرحبا يا هلا حي بالشهامة.. مرحبا بالصقور المخلصين”، تعود إلى شعر كتبه مؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تحت عنوان “الصقور المخلصين والتي غناها المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

تم تداول جزء من حفل الاستقبال الذي شارك فيه الطلاب لأستقبال الرئيس على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع الفيديو والصور التي تظهر حماس الطلاب وترحيبهم الحار بزيارة الرئيس.

يذكر أن رئيس دولة الإمارات قام بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، تلبيةً لدعوة من فخامة “يون سوك يول”، رئيس الجمهورية.

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى كوريا الجنوبية في الفترة من 28 إلى 29 مايو 2024. في مطار سول، تم استقباله بمراسم شرفية، حيث رافقت طائرته أربع طائرات مقاتلة، في أول زيارة دولة يقوم بها إلى رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وقد عقد الرئيس يون سوك يول والشيخ محمد بن زايد آل نهيان اجتماعًا قمة، حيث توصل الجانبان خلاله إلى اتفاقٍ على تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.