بعمر 34 عاماً.. ماكرون يعيّن أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلّف وزير التربية السابق غابرييل أتال بتشكيل الحكومة، بعد استقالة إليزابيت بورن.

ويعد أتال البالغ من العمر 34 عاماً أصغر رئيس للحكومة في تاريخ فرنسا، وقال عقب اختياره إنه “سيبقى دائمًا إلى جانب قطاع التعليم”.

من جهته، انتقد زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري جان لوك ميلانشان التعيين وقال إن “أتال سيكون متحدثًا رسميًا لماكرون، لأن منصب رئيس الحكومة اختفى في فرنسا، فرئيس الجمهورية يسيطر على كل السلطات”.

من هو غابريال أتال؟

ولد غابرييل نسيم أتال (عتال) في 16 آذار/مارس 1989 في كلامار بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وهو ينحدر من عائلة يهودية ثرية.

والده إيف أتال، المحامي والمنتج السينمائي، ووالدته ماري دي كوريس، موظفة في شركة إنتاج، تنحدر من عائلة مسيحية أرثوذكسية روسية من أصل يوناني.

وينحدر إيف أتال من عائلة يهودية تونسية، حيث انتقل والده طبيب الأطفال كلود أتال إلى باريس للعمل في مستشفى أرمان تروسو للعمل حيث استقر طيلة حياته.

عاش غابريال أتال بعد انفصال والديه عام 2000 مع والدته ماري وشقيقته، قبل أن يقطع علاقته كلياً بوالده عام 2013، ليعود للتواصل معه قبيل وفاته بمرض السرطان عام 2015.

خلال دراسته في المدرسة الثانوية قاد غابريال أتال حملة ضد مبادرة الحكومة لتعديل قانون العمل آنذاك، ومن هنا بدأ عمله السياسي.

حصل على شهادة الإجازة في القانون من جامعة بانتيون الثانية، ثم نال الماجستير في الشؤون العامة من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 2013.

أصبح عضوًا في الحزب الاشتراكي عام 2006، وشارك في ترشيح سيغولين رويال لانتخابات 2007 الرئاسية.

عينه ماكرون عام 2022 وزيرًا مفوضًا للحسابات العامة.

أصدر قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد في فرنساً قراراً حظر بموجبه على الفتيات ارتداء العباءة في المدارس.