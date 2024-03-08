عملاق الإعلام روبرت مردوخ يخطب في عمر الـ 92

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن عملاق الإعلام، روبرت مردوخ (92 عاماً)، أعلن أمس الخميس خطوبته على عالمة الأحياء إيلينا جوكوفا (67 عاماً).

وأشارت الصحيفة إلى أن مردوخ، المتحدر من أسترالي والذي حصل على الجنسية الأميركية عام 1985، كان قد بدأ بمواعدة جوكوفا في الصيف الماضي، وهي عالمة أحياء جزيئية متقاعدة.

وبإتمام الزواج في حزيران / يونيو المقبل، سيكون هذا الارتباط الخامس في حياة مردوخ، بعد أن طلّق عارضة الأزياء، جيري هول، في صيف عام 2022، ليرتبط بعدها بأخصائية الأسنان آن ليزلي سميث، في ربيع عام 2023، ليتم فسخ الخطوبة بعد حوالي أسبوعين.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لصحيفة “ديلي ميل” أن مردوخ التقي بجوكوفا من خلال زوجته الثالثة، ويندي دينغ.

ودرست جوكوفا في حياتها العملية مرض السكري في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وكانت قد هاجرت إلى الولايات المتحدة في حقبة نهاية الاتحاد السوفيتي، وكانت متزوجة من الملياردير ألكسندر جوكوف، وهو مستثمر في مجال الطاقة ويقيم حاليا في لندن كمواطن بريطاني.

وتعتبر داشا، ابنة جوكوفوا، رائدة أعمال وكانت متزوجة حتى عام 2017 من رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش.

وأكد متحدث من مكتب مردوخ لصحيفة “نيويورك تايمز” أنه تم ارسال الدعوات لحفل الزفاف للمدعوين، حيث سيُقام الاحتفال في مزرعته في كاليفورنيا.

وقد أعلن مردوخ في أيلول / سبتمبر 2023 تنحيه عن منصبه في إدارة إمبراطوريته الإعلامية، بشكل مفاجئ، وتسليم المهمة لنجله لاكلان.

ويقدّر مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات ثروة مردوخ الأب بـ 9 مليارات دولار.