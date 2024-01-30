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“عبير العقل”تنفيذياً للعُلا.. بعد إيقاف رئيسها السابق بتهمة الفساد

تقلدت مناصب قيادية عديدة، كان آخرها رئيس قطاع المبادرات الخاصة والشراكات

فريق التحرير by فريق التحرير

تم تكليف عبير بنت محمد العقل بمهام وأعمال رئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا. جاء هذا القرار بعد إيقاف الرئيس التنفيذي السابق، عمرو بن صالح المدني، بتهم استغلال النفوذ وغسل الأموال.

انضمت عبير العقل، إلى الهيئة في عام 2017، حيث قادت مشروعات استراتيجية في موقع رئيسي كرئيسة قطاع المبادرات الخاصة والشراكات.

تتميز العقل، بخبرة واسعة تمتد من الإدارة الاستراتيجية إلى إدارة الإنتاجية. حازت على بكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود وأكملت برنامج تطوير القيادات من جامعة هارفارد.

يعتبر تكليفها برئاسة الهيئة الملكية خطوة استراتيجية تعزز دور المرأة في المجالات الحكومية وتعكس التزام المملكة بتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار.

تعرف على قصة اعتقال مكافحة الفساد للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالعُلا

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة”، قد أعلنت أمس عن إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو بن صالح المدني بعد تورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

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