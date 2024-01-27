حصدت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، جائزة “بطلة المرأة العالمية” في مجال الدبلوماسية العالمية.



جاءت هذه الجائزة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس الأسبوع الماضي.



وأعلنت الأميرة ريما عن فوزها بالجائزة الرفيعة عبر حسابها الرسمي على منصة “انستغرام”، حيث شاركت اللحظات الفريدة من حفل التتويج والفخر بتحقيق إنجاز يعتبر محطة هامة في مسيرتها الدبلوماسية.



وعلقت الأميرة ريما على الجائزة: “تشرفت بأن أكون من الحائزات على جائزة ‘بطلة المرأة العالمية’ في الدبلوماسية العالمية في دافوس الأسبوع الماضي. كان لي الفرصة للتحدث في جلستين مذهلتين إلى جانب قادة نساء يعيدن تصور مستقبل متساوٍ.”





تمثلت فعاليات الأسبوع الماضي في دافوس في لقاءات استثنائية جمعت قادة العالم والشخصيات البارزة في مختلف الميادين. شاركت الأميرة ريما بفاعلية في جلسات النقاش والحوار حيث ألقت الضوء على دور المرأة في الدبلوماسية والتحديات التي تواجهها وسبل تعزيز دورها في تحقيق مستقبل أكثر تساويًا.





و شهد فوز الأميرة ريما بجائزة “بطلة المرأة العالمية” إعجابًا وإشادة دولية واسعة، حيث أثنى العديد من المسؤولين والشخصيات الدولية على دورها الريادي وتأثيرها الإيجابي.

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