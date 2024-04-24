فريق التحرير by فريق التحرير

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الديون الملكي السعودي يعلن عن دخول الملك سلمان للمستشفى

دخول الملك سلمان لمستشفى التخصصي جاء ضمن الفحوصات الطبية الروتينية لمدة لا تتجاوز الساعات.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن الديوان الملكي دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء إلى مستشفى التخصصي في محافظة جدة غرب البلاد، لإجراء عددا من الفحوصات الطبية.

وأفاد البيان الصادر من الديوان الملكي، المنشور على وكالة الأنباء السعودية”واس”؛ أن الزيارة إلى المستشفى تأتي في إطار إجراء فحوصات دورية وروتينية للعاهل السعودي، حيث من المتوقع أن يبقى في المستشفى لبضع ساعات فقط .

تم تداول البيان الرسمي الصادر عن الديوان الملكي بشأن صحة العاهل السعودي على نطاق واسع، حيث تصدر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي ومنصاتها.

الجدير بالذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان، ترأس أمس الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعي . وتمحورت أعمال الجلسة حول مناقشة مجموعة من القضايا الوطنية والدولية ذات الاهتمام العالي، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية للمملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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