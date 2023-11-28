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حاكم دبي: نبارك للرياض فوزها باستضافة “إكسبو2030”

فرحة الشعب السعودي فرحتنا.. ونجاحهم نجاحنا.. واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا. ألف مبروك للسعودية.

فريق التحرير by فريق التحرير

عبر الشيخ محمد بن راشد عن فرحته وتهنئته مباشرة عقب الإعلان الرسمي لفوز السعودية باستضافة إكسبو 2030 العالمي، وذلك عبر حسابه الرسمي.

قال حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات عبر حسابه في منصة “إكس”: “نبارك لعاصمة الخير والمجد .. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030”.

و كتب “نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030”.

وأكد بقوله: “فرحة الشعب السعودي فرحتنا.. ونجاحهم نجاحنا.. واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا. ألف مبروك للسعودية”.

وفازت الرياض بتنظيم المعرض الدولي إكسبو 2030، بعد منافسة قوية مع مدينتي روما في إيطاليا وبوسان في كوريا الجنوية بـ119 صوت.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...