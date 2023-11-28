عبر الشيخ محمد بن راشد عن فرحته وتهنئته مباشرة عقب الإعلان الرسمي لفوز السعودية باستضافة إكسبو 2030 العالمي، وذلك عبر حسابه الرسمي.

قال حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات عبر حسابه في منصة “إكس”: “نبارك لعاصمة الخير والمجد .. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030”.



و كتب “نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030”.



وأكد بقوله: “فرحة الشعب السعودي فرحتنا.. ونجاحهم نجاحنا.. واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا. ألف مبروك للسعودية”.



وفازت الرياض بتنظيم المعرض الدولي إكسبو 2030، بعد منافسة قوية مع مدينتي روما في إيطاليا وبوسان في كوريا الجنوية بـ119 صوت.

نبارك لعاصمة الخير والمجد .. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030 … نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030 ..

فرحة الشعب السعودي فرحتنا .. ونجاحهم نجاحنا ..… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 28, 2023