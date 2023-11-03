جيف بيزوس يريد العودة إلى ميامي

أعلن الملياردير الأميركي جيف بيزوس، مؤسس مجموعة “أمازون” العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، أنه سيعود للإقامة في ميامي ليكون بالقرب من والديه وشركته المتخصصة بالسياحة الفضائية.

وكتب بيزوس البالغ من العمر 59 عاماً عبر حسابه على منصة إنستغرام “أخطط للعودة إلى ميامي، ومغادرة منطقة شمال غرب المحيط الهادئ”.

وأظهر مقطع فيديو قديم مصاحب للمنشور بيزوس وهو يقوم بجولة في أول مكتب لشركة “أمازون” أنشأه في مرأب منزله قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.

وقال جيف بيزوس: “إنه قرار عاطفي بالنسبة لي. سياتل، سيكون لديك دائماً قطعة من قلبي”.

وأضاف: “أريد أن أكون بالقرب من والديّ”، مشيراً إلى أن عمليات شركته “بلو أوريجين” المتخصصة في استكشاف الفضاء “تتحول بشكل متزايد إلى (قاعدة) كيب كانافيرال” في ولاية فلوريدا التي تتبع لها أيضاً ميامي.

وتنحّى بيزوس، الذي يمتلك أيضاً صحيفة “واشنطن بوست”، عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في عام 2021.