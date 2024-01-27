تركي آل الشيخ يُعلن عن إطلاق برنامج الإقامة الذهبية قريبًا

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق برنامج الإقامة الذهبية، وهو مشروع يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة ملهمة للمتعاونين والمستثمرين.



برنامج الإقامة الذهبية، الذي أعلن عنه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة، يأتي كمبادرة رئيسية تهدف إلى جذب الكفاءات والمواهب الإبداعية، وفتح أفق جديد للابتكار في قطاع الترفيه.

البرنامج يستهدف متعاونين عاشوا تجاربهم الإبداعية مع الهيئة في الفترة السابقة، وكذلك الذين يعملون حالياً على تحويل رؤى جديدة إلى حقيقة ملموسة.



الدفعة الأولى المتوقعة لهذا البرنامج الطموح ستشمل أكثر من 300 شخص، مما يعكس التفاعل الكبير والاهتمام الذي أثارته هذه المبادرة في أوساط المهتمين بقطاع الترفيه. يتيح البرنامج للمستفيدين الاستمتاع بإقامة فاخرة وامتيازات فريدة خلال فعاليات موسم الرياض والفعاليات الثقافية.



تعليقًا على ذلك قال تركي آل الشيخ، عبر حسابه: “إن هذا البرنامج هو خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث نسعى إلى جعل المملكة وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين في مجالات الترفيه والثقافة.”



من المتوقع أن يشهد البرنامج إقبالًا كبيرًا من الكفاءات الدولية، مما سيسهم في تعزيز مكانة المملكة كمحور حيوي للابتكار والتميز في مجالات الترفيه والفعاليات الثقافية.

تظل هذه المبادرة تجسيدًا للجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الريادة في مجالات الإبداع والفن.