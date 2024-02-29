بايدن مؤهل للقيام بمهامه الرئاسية

أثارت نتائج الفحوصات الطبية السنوية للرئيس الأميركي جو بايدن، التي أُجريت الأربعاء، جدلاً واسعاً في ظل الاقتراب من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأشار التقرير إلى أن بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، يعتبر “مؤهلاً” لممارسة مهام الرئاسة دون أي مؤشرات جديدة تثير القلق حول صحته.

وقد تمت الفحوصات بمركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن، وأظهرت النتائج تمتع بايدن بصحة جيدة وقوة جسدية تمكنه من تحمل مسؤوليات الرئاسة بكاملها.

وعلى الرغم من بعض المشاكل الصحية البسيطة، مثل استخدامه لآلة لتقليل اضطرابات النوم وبعض المشاكل في الأسنان، فإن الطبيب الذي أجرى الفحص أكد أن الرئيس لا يزال يحافظ على جاهزيته الصحية بشكل عام.

بايدن نفسه أثار الموضوع بمزاح، مشيراً إلى تعليقات الأطباء التي تقول إنه يبدو أصغر سناً مما هو عليه فعلاً.

وفي الوقت نفسه، يستعد بايدن لمواجهة تحديات ليست فقط على صعيد الصحة، ولكن أيضًا في الساحة السياسية، حيث ينتظره مواجهة متوقعة مع منافسه دونالد ترامب البالغ من العمر 77 عامًا.

هذا الفحص الطبي الروتيني يأتي في وقت تتزايد فيه مخاوف الناخبين بشأن عمر الرئيس وتأثيره على قدرته على القيادة بفعالية. ومع ذلك، يظل التقرير الطبي السنوي مصدر ثقة للجمهور، حيث يؤكد على جاهزية الرئيس لمواصلة تحمل المسؤولية الرئاسية.