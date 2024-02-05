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زوك المتواضع.. الوجه الجديد لمارك زوكربيرغ

تحول مارك زوكربيرغ إلى أيقونة متجددة تجذب الجماهير، حيث ظهر مؤخرًا وهو يستخدم كومة من الكتب كحامل لجهاز اللاب توب الخاص به.

فريق التحرير by فريق التحرير
الوجه الجديد لمارك زوكربيرغ

يواصل مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، تحويل صورته العامة، ليظهر هذه المرة بوجه “زوك المتواضع”.

في أحدث ظهور له، نشر زوكربيرغ صورة على منصة “ثريدز” تُظهر كومة من الكتب تُستخدم كحامل للاب توب الخاص به.

وتأتي هذه الصورة بعد جلسة استماع متوترة في الكونغرس الأميركي، حيث اعتذر مارك للآباء والأمهات الذين تأثر أبناء المراهقين سلبياً من وسائل التواصل الاجتماعي.

يبدو أن مؤسس فيسبوك يسعى إلى الابتعاد عن صورته التقليدية كرجل أعمال ثري وناجح، ويرغب في الظهور بمظهر أكثر تواضعاً وقرباً من الناس.

وتُظهر الصورة أيضًا اهتمام زوكربيرغ باللياقة البدنية، حيث ظهر بلياقة عالية وسمرة واضحة.

ولم تخلُ الصورة من لمسة ترويجية، حيث ظهرت سماعة رأس أوكولوس في مكان بارز.

وتُعد هذه الصورة أحدث حلقة في سلسلة تحولات زوكربيرغ، بدءاً من “زوك هودي” إلى “زوك المفتول العضلات”.

وتثير هذه التحولات تساؤلات حول دوافعها ومدى تأثيرها على صورة زوكربيرغ وشركة ميتا.

هل تُمثل هذه التحولات محاولة حقيقية من مارك للتواصل مع جمهوره بشكل أفضل؟ أم أنها مجرد استراتيجية تسويقية تهدف إلى تحسين صورة الشركة؟

لا يزال الوقت مبكرًا للحكم، لكن ما هو مؤكد أن زوكي لن يتوقف عن إثارة الجدل.

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