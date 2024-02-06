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الملك تشارلز يتنحى عن أداء مهام ملكية بعد إصابته بالسرطان

تتضمن المهام السياسية اليومية للملك التوقيع على شيكات مالية للحكومية وعقد اجتماعات منتظمة مع رئيس الوزراء والوزراء الآخرين وكبار مسؤولي الدولة؛ رئاسة اجتماعات المجلس الملكي الخاص؛ إعطاء التوجيهات للسفراء القادمين والمغادرين

فريق التحرير by فريق التحرير
سرطان

أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز أصيب بنوع من السرطان وأنه سيتنحى عن واجباته العامة، ويأتي هذا الإعلان بعد أن خضع العاهل البالغ من العمر 75 عامًا لعملية جراحية لتضخم البروستاتا الشهر الماضي لكن بيان القصر لم يحدد نوع السرطان الذي كشف عنه ووفقا للبيان، فالمرض ليس سرطان البروستاتا، بل اكتُشف لدى خضوع الملك للعلاج مؤخراً من تضخم في البروستات. وسيخضع الملك للعلاج و تناول “الأدوية الاعتيادية” لهذا المرض.

يذكر أن المهام السياسية اليومية للملك تتضمن التوقيع على شيكات مالية للحكومية وعقد اجتماعات منتظمة مع رئيس الوزراء والوزراء الآخرين وكبار مسؤولي الدولة؛ رئاسة اجتماعات المجلس الملكي الخاص؛ إعطاء التوجيهات للسفراء القادمين والمغادرين؛ وتعيين الوزراء والقضاة وغيرهم من كبار المسؤولين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...