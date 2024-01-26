اختيار السعودية “مناهل” مبعوثاً شخصياً لأمين عام منظمة دولية



أعلنت البارونة باتريشيا اسكتلند، الأمين العام لمنظمة دول الكومنولث، اليوم عن قرار تعيين السعودية الدكتورة مناهل عبدالرحمن ثابت كمبعوث شخصي في مجالي العلوم والتقنية.

جاء هذا القرار نظير لخبرتها الواسعة والإنجازات العلمية التي حققتها، إضافةً إلى دورها القيادي والإلهامي في مجالات العلوم والتقنية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية”واس“.



تضم منظمة دول الكومنولث 56 دولة حول العالم، بتعداد سكاني يفوق 2.5 مليار نسمة، وتسعى المنظمة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التفاهم بين الشعوب فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة واستخدام التقنيات المتقدمة وتعزيز السلام والتعايش الإيجابي.



ستقوم الدكتورة مناهل بالربط بين الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأخرى، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ستعمل على تسهيل التواصل وتبادل المعرفة والتجارب، وتوجيه الجهود نحو تطوير البحث العلمي والتقني، وتعزيز استخدام التقنيات لمواجهة التحديات البيئية.



تُعد الدكتورة مناهل ثابت من الكفاءات الوطنية البارزة، حيث تشغل عدة مناصب قيادية في مجالات متعددة، من بينها وظيفة مستشارة لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

كما أسست الدكتورة مناهل مركز “Think Hub”، المتخصص في تحسين القدرات العقلية، والذي أثبت نجاحه في تحفيز وإلهام الكثيرين.

واستطاعت الدكتورة مناهل، التي أسست أول مركز من نوعه في الشرق الأوسط مُتخصص في تحسين القُدرات العقلية ويسمى Think Hub، التأثير بطريقة إيجابية وفاعلة ومُلهمة في حياة الكثيرين من خلال تفوقها وعملها الدؤوب، وتجاوز ذلك التأثير والإلهام نطاق العالم العربي، ليشمل جميع أنحاء العالم، كما حظيت على العديد من الجوائز والأوسمة التقديرية.

وحصلت على جائزة Brain of the year ، وجائزة عبقري العام ممثلة عن قارة آسيا، وجائزة الإنجاز في الشرق الأوسط بمجال العلوم، وجائزة المرأة العربية للتنمية العلمية، وجائزة السلام الدولية، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بقُدراتها العقلية في الخرائط الذهنية كأصغر باحثة عربية تنال الدكتورة بتفوق في الهندسة المالية والرياضيات الكمية.

كما صُنفت مناهل ضمن أقوى 500 امرأة عربية في العالم، وأقوى 100 امرأة في الشرق الأوسط، وأدرجت ضمن قائمة بي بي سي من أكثر 100 امرأة إلهاماً في جميع أنحاء العالم في مجال العلوم، إضافة إلى تصنيفها من قبل Super Scholar كأذكى 30 شخصاً على قيد الحياة، كذلك حازت على امتياز حرية لندن، ومنصب ليفري، ولقب فارسة سانت كاثرين المرموقة.



من جانبها، ستقدم الدكتورة مناهل خبرتها المتنوعة وحصيلتها العلمية والاتصالية لتحديث المنظومة التقنية والعلمية للمنظمة الدولية. ستعمل أيضًا على بناء جسور التعاون في مجال العلوم والتقنية بين الدول الأعضاء والدول الأخرى، مما يعكس إيجابيًا على ازدهار بلدان الأعضاء وتقدمها في مختلف المجالات.



وأعربت البارونة باتريشيا اسكتلند عن تفاؤلها بتولي الدكتورة مناهل ثابت هذا المنصب، مؤكدة دورها المهم في تعزيز التعاون الدولي وتقديم إسهامات قيمة في مجالات العلوم والتقنية.

نظير خبرتها الواسعة وإنجازاتها العلمية في العلوم والاقتصاد والتقنية، اختيار مستشار معالي رئيس #كاكست، البروفيسورة مناهل ثابت مبعوثاً شخصياً لأمين عام منظمة دول الكومنولث في مجالي العلوم والتقنية لبناء القدرات الوطنية ودعم العلماء والمهنيين في #المملكة.



https://t.co/U6izOLFfRB pic.twitter.com/6EhaRDKXtG — مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) January 25, 2024