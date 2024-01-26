"الحبيب".. طبيب سعودي ثالث أغنياء الشرق الأوسط بثروة 12 مليار دولار.

ارتفعت الخميس، أسهم شركة “سليمان الحبيب”، التي تحمل اسمه بنسبة 30% منذ أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال عام في أكتوبر الماضي، لترتفع ثروة الملياردير السعودي “الحبيب“، إلى 12 مليار دولار، مع انتعاش أسهم شركته للرعاية الصحية، مما أعاده إلى مصاف أغنى الأثرياء في الشرق الأوسط.

وهذا ما جعل الملياردير السعودي، الذي أسس الشركة ويمتلك حصة 40٪، ثالث أغنى شخص في الشرق الأوسط، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

سهم شركة “الحبيب” يقفز 6 أضعاف قيمته

وقفز السهم، 6 أضعاف قيمته منذ طرحه العام الأولي في عام 2020، مما جعله على مسافة قريبة من مستوى قياسي مرتفع.

ومنذ الإدراج، تفوق أداء السهم على مؤشر “تداول” القياسي، والذي تضاعف في تلك الفترة.

قصة نجاح الملياردير السعودي

قام الملياردير السعودي سليمان الحبيب، وهو في أوائل السبعينيات من عمره، بتطوير سلسلة الرعاية الصحية التي تبلغ قيمتها 28 مليار دولار من عيادة واحدة افتتحت في عام 1993 إلى شركة تدير 22 صيدلية، و22 منشأة طبية في جميع أنحاء السعودية، والإمارات، والبحرين، كما تمتلك الشركة 10 مستشفيات، ومراكز طبية قيد التطوير.

كما أن الملياردير السعودي، يستثمر في العقارات التجارية في الشرق الأوسط، من خلال شركة قابضة، وفقًا لنشرة الاكتتاب العام لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية.

والملياردير السعودي، تقلد منصب كبير الأطباء، ورئيس قسم طب الأطفال في مستشفيين مملوكين للحكومة في الرياض، كما حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1977، وزمالة طب الأطفال في الكلية الملكية البريطانية للأطباء.

ترتيب “الحبيب” بين أغنياء الشرق الأوسط والعالم

والملياردير السعودي، هو خامس أغنى طبيب على مؤشر بلومبرغ، وواحد من الأطباء القلائل الذين تم تصنيفهم بين أغنى الأثرياء في العالم.

ويسبق الحبيب، في ترتيب المؤشر، الطبيب توماس فريست، المؤسس المشارك لشبكة المستشفيات HCA Healthcare Inc، بثروة تبلغ 25 مليار دولار.

وقد جمع رجل الأعمال السعودي واحدة من أكبر الإمبراطوريات المتعلقة بالصحة في العالم، لينافس كارل كوك، وهانزيورج ويس، اللذان جمعا ثروات تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار من بيع الأجهزة الطبية، وفقًا لمؤشر بلومبرغ.