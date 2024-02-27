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الأمير ويليام يغيب عن مراسم تأبين والده الروحي

اعتذر الأمير ويليام عن حضور تأبين “والده الروحي” ملك اليونان الراحل قسطنطين لأسباب شخصية، بينما تثير هذه الأحداث تساؤلات حول مستقبل العائلة المالكة البريطانية ودور كل عضو فيها.

فريق التحرير by فريق التحرير
الأمير ويليام يغيب عن مراسم تأبين والده الروحي

أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير ويليام اليوم الثلاثاء اعتذاره عن حضور مراسم تأبين “والده الروحي” ملك اليونان الراحل قسطنطين في قلعة وندسور لأسباب شخصية لم يتم الكشف عنها.

ويُعدّ هذا الغياب مفاجئًا، حيث كان من المتوقع أن يشارك الأمير ويليام في تأبين الملك قسطنطين، الذي كان له دور هام في حياته، حيث قام بتعميده وتربيته بعد وفاة والدته الأميرة ديانا.

ولم يتم الكشف عن طبيعة الأسباب الشخصية التي دفعت ولي العهد للاعتذار عن حضور المراسم، لكن يأتي ذلك بعد فترة من خضوع زوجته، كيت ميدلتون، لعملية جراحية في البطن الشهر الماضي.

وإثر غياب الأمير ويليام ووالده الملك تشارلز الغائب عن الأضواء بسبب اصابته بالسرطان، أصبحت كاميلا، زوجة الملك، من أبرز أعضاء العائلة المالكة الذين يتولون مسؤوليات عامة.

وتُعدّ كاميلا من أقرباء الملك قسطنطين، حيث كانت ابنته الأميرة إيرين من وصيفات الشرف في زفافها على الأمير تشارلز عام 2005.

وأشاد الأمير ويليام بالملك قسطنطين في بيان له، قائلاً: “لقد كان صديقًا عزيزًا وعضواً محبوباً في عائلتنا. سنفتقده بشدة”.

يُذكر أن الملك قسطنطين توفي في كانون الثاني/يناير العام الماضي عن عمر يناهز 82 عامًا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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