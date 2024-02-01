أغنى رجل في العالم.. هل يودع عرشه بقرار محكمة؟

قضت محكمة ديلاوير الأمريكية ببطلان قرار مجلس إدارة شركة تسلا بمنح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، حزمة مكافآت ورواتب وتعويضات هي الأكبر على الإطلاق، والتي وافقت عليها تسلا مبدئيا في عام 2018.

إلغاء حزمة رواتب لـ أغنى رجل في العالم

وتم إلغاء حزمة رواتب إيلون ماسك البالغة 55 مليار دولار من شركة تسلا من قبل قاض في ولاية ديلاوير، الذي حكم بأن المكافأة غير المسبوقة تمت الموافقة عليها بشكل غير صحيح من قبل مجلس إدارة شركة صناعة السيارات الكهربائية، وأنها غيرت مساهمي الشركة.

أدى الأمر الصادر عن محكمة ديلاوير Chancery يوم الثلاثاء إلى انخفاض أسهم تسلا بأكثر من 4 في المائة في تعاملات ما بعد السوق، مما وجه ضربة لـ ماسك بينما يسعى للحصول على استثمارات بمليارات الدولارات لشركة جديدة للذكاء الاصطناعي.

وكان عدد من المساهمين قد تقدم بدعوى قضائية بعد شعورهم بالتضليل بشأن مدى توغل مشاركة ماسك في تنسيق الخطط وتأثيره الواسع على أعضاء مجلس الإدارة.

وقالت قاضية ديلاوير المشرفة على القضية، كاثلين ماكورميك، إن ماسك سيطر على مجلس الإدارة من خلال شخصيته ونفوذه، حتى مع حصة قدرها 22% فقط في تسلا، ولم يتمكن مجلس الإدارة من إثبات أن منحة الأسهم قد تم بسعر عادل ومن خلال عملية عادلة.

وكتبت ماكورميك: “كان ماسك هو الرئيس التنفيذي الخارق النموذجي.. وهيمن على العملية التي أدت إلى موافقة مجلس الإدارة على خطة التعويضات الخاصة به”.

نشر ماسك على حسابه على منصة X هذا الشهر أنه يرغب في الحصول على منحة أخرى لأسهم تسلا من أجل ضمان حصة أكبر، والتي قال إنها ستشجعه على وضع مشاريع ناشئة أخرى تحت مظلة Tesla.

ولكن إذا تم تأييد الحكم وإلغاء خطة مكافآت ماسك، فإنه سيخسر خيارات أكثر من 303 ملايين سهم من أسهم تسلا، أي ما يقرب من 10 في المائة من الشركة.

وهذا من شأنه أن يترك حصته عند 13 في المائة – وهو أقل بكثير من هدفه المتمثل في ملكية 25 في المائة.

تعريض مكانة ماسك للخطر كـ أغنى رجل في العالم

وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تعريض مكانة ماسك للخطر كـ أغنى رجل في العالم، حيث بلغت ثروته 251 مليار دولار في بداية هذا العام، وفقًا لمجلة فوربس.

ويحتل برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لعلامة السلع الفاخرة LVMH، المركز الثاني في القائمة بثروة شخصية تبلغ 201 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.

ويتعلق حكم يوم الثلاثاء بقرار عام 2018 بمنح ماسك أكبر حزمة مكافآت على الإطلاق لرئيس تنفيذي لشركة عامة، مع دفع محتمل يصل إلى 55.8 مليار دولار إذا حققت تسلا أهداف أداء معينة.

الجائزة التي حصل ماسك عليها كانت “أكبر بـ 250 مرة من خطة تعويض النظراء وأكثر من 33 مرة من أقرب مقارنة للخطة، والتي كانت خطة التعويضات السابقة لـ ماسك”، وفقًا للحكم الذي أعقب محاكمة مدتها أسبوع واحد في عام 2022.

رفع بعض المساهمين في شركة تسلا دعوى قضائية، بحجة أن الجائزة كانت مفرطة وقد دفعها ماسك.

بالإضافة إلى عمله كرئيس تنفيذي ورئيس للشركة، “تمتع ماسك بعلاقات وثيقة مع المديرين المكلفين بالتفاوض نيابة عن شركة تسلا، وهيمن على العملية التي أدت إلى موافقة مجلس الإدارة على خطة التعويضات الخاصة به”. وكتبت ماكورميك في الحكم: ” في هذه الصفقة على الأقل، كان MUSK يسيطر على شركة تسلا”.

حكم قاض آخر في ولاية ديلاوير في عام 2022 بأن ماسك لم يؤثر بشكل غير صحيح على سعر الاندماج بين تسلا وشركة الألواح الشمسية سولار سيتي، وهما شركتان في محفظة رجل الأعمال التي تم دمجها في مبادلة الأسهم عام 2016.

زعم مساهمو تسلا الذين رفعوا دعوى قضائية أن ماسك قد فرض الصفقة – التي وصفوها بأنها “خطة إنقاذ” لشركة سولار سيتي – على حسابهم لكنهم خسروا الدعوى القضائية.

كانت ماكورميك قد ترأست دعوى قضائية ناجمة عن محاولة ماسك الأولية في عام 2022 للانسحاب من استحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار. وعشية المحاكمة، استسلم ووافق على إتمام عملية الشراء بالشروط الأصلية، وهي الصفقة التي أجبرته على بيع أسهم تسلا بمليارات الدولارات للمساعدة في جمع الأموال النقدية اللازمة.

“لا تقم أبدًا بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير”، هكذا نشر ” ماسك ” على موقع X بعد قرار يوم الثلاثاء. “وصيتي للمتابعين قوموا بالتأسيس في ولاية نيفادا أو تكساس إذا كنت تفضل أن يقرر المساهمين الأمور”.