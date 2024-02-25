أغنى أشخاص في العالم خارج أمريكا..قائمة ب 8 أسماء

اليوم، 9 من أغنى 10 أشخاص في العالم هم أمريكيون، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ثرواتهم في مجال التكنولوجيا، ولكن الصورة خارج الولايات المتحدة تبدو مختلفة.

في آسيا، فإن الأشخاص الذين يحتلون أعلى مستويات الثروة هم عمالقة الطاقة والصناعة، في حين يدير أغنى الناس في أوروبا تكتلات فاخرة وشركات استهلاكية كبرى، العديد من هذه الشركات معروفة جيدا عالميا، والعديد منها معروف فقط داخل منطقتها.

وفقا لبيانات من بلومبرغ يعد الفرنسي برنارد أرنو، الذي تبلغ ثروته الصافية 183 مليار دولار، أغنى شخص في العالم بفضل نجاح LVMH، المجموعة الفاخرة التي يديرها.

مع العلامات التجارية بما في ذلك Louis Vuitton وFendi وChristian Dior، تعد LVMH من بين أكبر الشركات العامة في أوروبا، حيث وصلت قيمتها إلى 444 مليار دولار في عام 2024. وفي العام الماضي، شهدت الشركة إيرادات قياسية مدفوعة بالمبيعات في أقسام الأزياء والجلود.

أغنى شخص في أمريكا اللاتينية هو كارلوس سليم بثروة قدرها 101 مليار دولار، تساوي ثروة سليم ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك. تستمد ثروته إلى حد كبير من ملكيته لشركة América Móvil، أكبر مشغل للهاتف المحمول في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى مجموعته Grupo Carso.

أغنى امرأة في العالم هي فرانسواز بيتنكور مايرز، من فرنسا أيضا. وفقًا لبلومبرغ، تسيطر بيتينكورت مايرز على ثلث شركة لوريال، وهي رئيسة شركة الأسهم الخاصة التابعة لعائلتها، Tethys Investments.

باعتباره أغنى شخص في الصين، يشغل تشونغ شانشان منصب رئيس مجلس إدارة شركة المياه المعبأة، نونغفو سبرينج. الشركة مدرجة في بورصة هونغ كونغ، حيث جمعت 1.1 مليار دولار من الاكتتاب العام الأولي لعام 2020. وهو أيضًا منخرط في مؤسسة بكين وانتاي للصيدلة البيولوجية، وهي شركة منتجة للقاحات.

في حين أن أغنى الناس في أمريكا يتركزون بشكل كبير في مجال التكنولوجيا، إلا أنه لا يوجد أي شخص في هذه القائمة يستمد غالبية ثرواته من هذا القطاع، مما يوضح خروجا واضحا عن هذا الاتجاه.

أغنى أشخاص في العالم خارج أمريكا

1 ـ برنارد أرنو – فرنسا (183 مليار دولار)

2 ـ موكيش أمباني – الهند (108 مليارات دولار)

3 ـ كارلوس سليم – المكسيك (101 مليار دولار)

4 ـ فرانسواز بيتينكورت مايرز – فرنسا (97 مليار دولار)

5 ـ غوتام أداني – الهند (96 مليار دولار)

6 ـ أمانسيو أورتيجا – إسبانيا (85 مليار دولار)

7 ـ تشونغ شانشان – الصين (62 مليار دولار)

8 ـ جيرارد فيرتهايمر – فرنسا (47 مليار دولار)