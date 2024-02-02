أريبيان بزنس تفتح باب الترشح لجائزة إنجازات المرأة السعودية 2024

أعلنت مجلة “أريبيان بزنس” عن فتح باب الترشح أمام المؤثرات السعوديات في مختلف المجالات للحصول على جائزة “إنجازات المرأة السعودية 2024”.

ويمكن التقدم بالترشيحات عبر الدخول إلى موقع الجائزة عبر الرابط التالي: جوائز “إنجازات المرأة السعودية 2024”، حتى موعد أقصاه الجمعة 16 شباط/فبراير الجاري.

وستقوم “أريبيان بزنس” بتكريم الإنجازات المتميزة للمرأة السعودية خلال حفل يقام في 3 آذار/مارس المقبل في الرياض.

وتشمل الجوائز مجالات الأعمال والتعليم والطاقة وريادة الأعمال والمال والحكومية والإلهام والقانون والإعلام والطب والنجمة الصاعدة والعلوم والتكنولوجيا والشركات الناشئة والإنجازات الشخصية.

وتجمع جوائز “إنجازات المرأة السعودية 2024” حوالي 300 مرشحة من المؤثرات في المجتمع والمعروفات بقيادة النمو والتغيير الإيجابي في مختلف القطاعات.

طريقة الترشح لجوائز “إنجازات المرأة السعودية 2024”:

اختاري الفئات الخاصة بك

قدمي تفاصيل عن نفسك وعملك

إرفاق الأدلة

معايير الأهلية

يجب على المرشحات تلبية متطلبات الأهلية المحددة لكل فئة

يسمح للمشاركات بالترشح عن أكثر من فئة واحدة أو لعدة مرات

يجب أن توفر جميع الترشيحات معلومات دقيقة وكاملة عن المرشحات

يجب تقديم الترشيحات خلال فترة الترشيح المحددة

يجب تقديم الوثائق الداعمة، مثل الإنجازات والمراجع والشهادات، عند الطلب

يجب أن توضح الترشيحات كيف تفي المرشحة بمعايير الفئة المختارة