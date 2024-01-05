أداني يستعيد لقب الأغنى في آسيا

استعاد الملياردير ورجل الأعمال الهندي غوتام أداني لقب الأغنى في قارة آسيا وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وارتقى أداني للمركز الثاني عشر على لائحة أغنى اغنياء العالم والأول على صعيد آسيا ليتفوق على منافسه القاري وكواطنه موكيش أمباني بفارق حوالي 600 مليون دولار.

وبحسب “بلومبرغ” تبلغ ثروة أداني 97.6 مليار دولار، ومنذ بداية العام الجاري، ارتفعت ثروة أداني 13.3 مليار دولار، ما سمح له بتجاوز أمباني، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز، الذي اكتفى بـ665 مليون دولار.

ارتفعت أسهم مجموعة أداني هذا الأسبوع بعدما أمرت المحكمة العليا في الهند الهيئة التنظيمية بإنهاء تحقيقاتها بسرعة وقالت إنه ليست هناك حاجة لمزيد من التحقيقات.

وكانت المجموعة الهندية قد تعرضت لانتكاسة كبيرة العام الماضي بعد اتهامها من قبل شركة هيندنبرغ للأبحاث الأميركية بإنها تعاني من مشاكل تتعلق بالمديونية، وأن بعض الشركات التابعة لها مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية بنحو 85%.

ونتيجة للتدقيق الذي أعقب تلك الاتهامات، شهدت ثروة أداني، انخفاضاً كبيراً، قارب 80 مليار دولار.