“FTI Touristik”.. ثالث أكبر مؤسسة سياحية في أوروبا تشهر إفلاسها

أعلنت شركة “إف تي آي توريستك” (FTI Touristik)، ذات المسؤولية المحدودة، وهي الشركة الأم لمجموعة “إف تي آي”، ثالث أكبر مؤسسة سياحية في أوروبا، الاثنين، أنها قدمت طلبًا لدى المحكمة الابتدائية في ميونيخ جنوبي ألمانيا لبدء إجراءات الإعسار.

وقالت شركة “FTI Touristik”، إنها مع استمرار انخفاض الحجوزات حتى بعد عرض شراء بقيمة يورو واحد في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى الطلبات الغارقة، أصر العديد من الموردين على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها.

طلب إفلاس “FTI Touristik” أولا ثم بقية شركات المجموعة

وحسب البيانات الصادرة، يسري طلب الإفلاس مبدئيا وبشكل مباشر على العلامة “إف تي آي توريستك”، وذكرت الشركة أنه سيلي ذلك تقديم طلبات مماثلة بالنسبة للشركات الأخرى في المجموعة.

وسيتعين على شركة “إف تي آي توريستك” (FTI Touristik)، إما إلغاء جميع الرحلات، أو إكمالها جزئيًا فقط اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مما قد يؤثر على الآلاف من المصطافين في بداية موسم الصيف المزدحم بالسفر.

الحكومة الألمانية تعيد السياح المتضررين

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن وزارة السياحة، وصندوق تأمين السفر، سيهتمان بإعادة السياح المتضررين ودعمهم، لكنه سيقدم الدعم القنصلي إذا لزم الأمر لضمان عودة آمنة.

ووصفت وزارة الاقتصاد الألمانية، حالة الإعسار بأنها “مأساوية”، مضيفة أنها لا تستطيع تقديم أي مساعدة إضافية.

الحكومة تتوقع استرداد جزء صغير من مساعداتها للتعافي

وقال متحدث باسم وزارة المالية، إن الحكومة بحاجة إلى أن تدرس بالتفصيل تأثير الإعسار على استرداد مساعدات التعافي البالغة 595 مليون يورو، التي منحتها لشركة “FTI Touristik”، من صندوق استقرار الاقتصاد، خلال الوباء.

وقال المتحدث: “يجب الافتراض أنه لا يمكن توقع سوى استردادات صغيرة من المطالبات المعلقة على الشركة”.

وأضاف: أنه لم يعد من الممكن إعادة المستحقات بعد الإفلاس.

وتوظف شركة “إف تي آي جروب” (FTI Group) ، نحو 11 ألف شخص حول العالم، وتقدم جولات إلى أكثر من 40 وجهة حول العالم، وذلك من خلال 10 آلاف وكالة شريكة لها في ألمانيا.