“السليمان العقارية” تستحوذ على شركة “بدر” للمقاولات المحدودة

وتعد شركة بدر للمقاولات المحدودة نموذج مميز في مجال المقاولات، حيث تمتلك الشركة سجل مشهودًا بالإنجازات كمساهم رئيسي في تنمية وتطوير القطاع العقاري والتجاري من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يساهم الاستحواذ في اكتمال دورة التطوير العقاري لدى الشركة بالإضافة الى توسع قاعدة الإيرادات عن طريق عقود المقاولات، حيث أن شركة” البدر” من الشركات الحاصلة على تصنيف معتمد وتمارس أنشطتها وفق ذلك.

وتدير شركة “بدر” خدماتها في توفير حلول في أعمال البناء والتشييد بالإضافة الى أعمال التشطيب والتصميم والتنفيذ، والتشغيل والصيانة، واستخدام أحدث تقنيات التصميم الهندسية، والتخطيط الدقيق في إدارة المشاريع بتحديد الموازنات والجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة للمجمعات السكنية والتجارية.

وفي تصريح من رئيس مجلس الإدارة لشركة السليمان العقارية الدكتور إبراهيم بن محمد السليمان “ويأتي هذ الاستحواذ من منطلق إستراتيجية شركة السليمان العقارية في التوسع والاستثمار في تطوير البنية التحتية للأراضي الخام وتطوير القطاع العقاري والتجاري والسياحي، ونسعى من خلالها إلى ضبط عملية إدارة المشاريع وإدارة التحكم والسيطرة وكذلك إدارة الجودة وضبط التكلفة”.

وعلق المهندس حمزة البستنجي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السليمان العقارية على قرار الاستحواذ “حرصنا مع شركة بدر للمقاولات على توظيف الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة، وتوفير المعدات اللازمة لإنجاز مختلف المشاريع، وقد حرصت الشركة على ابرام الشراكات مع العديد من أفضل الموردين العالميين والمحليين واختيار أفضل الخامات والمواد في عمليات البناء والتشطيب.

والجدير بالذكر ان شركة “السليمان العقارية” تعتزم لإدراج أسهمها بالسوق الموازية “نمو” خلال العام الجاري حيث تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة، إلى شركة مساهمة مقفلة، تمهيدًا للإدراج في السوق الموازية “نمو” المشروط بموافقة هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية “تداول”.