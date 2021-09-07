إطلاق منصة للمزاد الإلكتروني في السعودية باسم “مزاد عقاري” من قبل أساس

وتم إطلاق “مزاد عقاري” هذا الأسبوع بمزادات عقارية متعددة من أنحاء المملكة. انطلقت شركة “أساس” في عام 2018، وهي الآن بقيادة عبدالله الغدوني الذي يمتلك خبرة كبيرة في قيادة عدد من الشركات الناشئة في السعودية ومنها “سبويلي” و”نعناع” وTriggers Academy، واضعاً هذه الخبرة في قيادة فريق “أساس”. خلال بضعة سنوات، اكتسبت المنصة ثقة أكثر من 500 شركة عقارية في المملكة وأدخلت على منصتها معاملات تخطت قيمتها المليار ريال سعودي. خلال فترة انتشار الوباء، قامت 15٪ من الشركات العقارية في السعودية إلى اللجوء إلى أنظمة سحابية لتغيير عملياتها وجعلها متاحة في أي وقت. وأشارت الشركات التي استخدمت “أساس” عن زيادة في الإنتاجية بنسبة 60٪، وتحسين استخدام البيانات والعمليات بنسبة 85٪، وتحسن المبيعات بنسبة 13٪. علّق المدير التنفيذي عبدالله الغدوني قائلاً: “تُقدر السوق العقارية في المملكة العربية السعودية بنحو 150 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 12٪ من 2021 إلى 2026 وفقاً لـ Statisa”. وتابع قائلاً: “إن خبرة “أساس” المتينة في مجال التسويق والعمليات العقارية تجعلنا المنصة المثالية للاستفادة من فرصة السوق هذه وتحويل المزادات العقارية إلى المستقبل مع منصة مزاد عقاري”.

قال أحمد اللباد، الرئيس التنفيذي لشركة لافيدا العقارية: “لقد كانت شركة أساس شريكاً حيوياً في رحلتنا للتحول الرقمي، من تسويق ممتلكاتنا على المنصة إلى جمع المدفوعات وإعداد فريق العمل” وتابع “يتم حاليا إدارة ما يزيد عن 10,000 صفقة عقارية و 1,200 عرض عقاري من خلال المنصة، مما يجعلها واحدة من أكثر قنوات المبيعات كفاءة لدينا “. أما محمد بن سالمين النهدي، وهو مستثمر في “أساس”، فقال: “من منطلق إيماننا بالتحول الرقمي في المملكة والاتجاه نحو تحقيق رؤية 2030 قمنا بالاستثمار في شركة أساس العقارية المختصة في توفير أحدث البرمجيات والأنظمة والتطبيقات بما يرفد السوق العقاري ويعزز من مسيرة التطوير، وتعمل شركة أساس لتحقيق أهدافها وفق الرؤية من أجل تحقيق فارق حقيقي في مجال برمجيات القطاع العقاري”. يجدر بالذكر أن شركة أساس مزود مؤهل لخدمة الفواتير الإلكترونية لمشروع “فاتورة” الوطني للفوترة الإلكترونية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية (ZATCA) والذي يدخل حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021.