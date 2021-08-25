توقع لإنفاق نحو 89 مليار دولار على الرعاية الصحية في دول الخليج بحلول عام 2022

ففي أعقاب جائحة كوفيد-19، شهد قطاع الرعاية الصحية تحولاً جذرياً من الرعاية العلاجية إلى الوقائية؛ واتجهت أعداد متزايدة من المستهلكين إلى تبني منهجية جديدة في التعامل مع اللياقة البدنية. فوفقاً لتقرير جديد حول القطاع، يتوقع لحجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي أن يبلغ نحو 89 مليار دولار بحلول عام 2022[1]. ومن جهة أخرى، كشف استطلاع عالمي آخر عن تغيرات ملحوظة في عادات المستهلكين، حيث قال 62٪ من المشاركين إنهم أجروا تغييرات ملموسة في أنماط حياتهم بهدف تحسين صحتهم[2]، بينما قال حوالي الثلث أنهم باتوا يتناولون أطعمة صحية أكثر، وأشار 28٪ منهم إلى زيادة وتيرة ممارستهم للتمارين الرياضية خلال الجائحة.

وبدوره، يتهيأ قسم الرعاية الصحية في “جلف ماركتنج جروب” لمواكبة الطلب الاستهلاكي المتنامي على منتجات وخدمات الصحة عالية الجودة. ففي الوقت الراهن، تشمل الخدمات الصحية التابعة للمجموعة عدداً من العلامات التجارية المحلية الرائدة مثل: صيدلية “سوبر كير” و”جود هيلث نيوترشن” وصيدلية “أرابيلا”. وتعتبر صيدلية “سوبر كير” شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية وأنماط الحياة والرعاية الدوائية وتتمتع بإرث عريق يزيد عن 40 عاماً. أما “جود هيلث نيوترشن”، فهي علامة تجارية جديدة تقدم خدمات رائدة في مجال العلاجات العشبية والمكملات الغذائية، في حين توفر صيدلية “أرابيلا” مجموعة واسعة من المنتجات الصحية الطبيعية والعضوية.

وفي هذا السياق، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “جلف ماركتنج جروب”: “يشهد قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً تحولاً متسارعاً يتزامن مع توجه واضح في سلوكيات المستهلكين نحو نموذج الرعاية الوقائية. وبفضل محفظتها المتنوعة من مفاهيم الصحة، تسعى ’جلف ماركتنج جروب‘ لضمان اتخاذ الخطوات الاستباقية اللازمة لتلبية احتياجات المستهلكين المتنامية وتشجيعهم على تبني أنماط حياة أكثر صحة. ونهدف من خلال هذا التوسع إلى مواصلة المساهمة في تنمية مجتمع دولة الإمارات تماشياً مع طموحها الوطنية ببناء قطاع رعاية صحية عالمي المستوى”.

واتخذت “جلف ماركتنج جروب” أولى خطوات في قطاع الرعاية الصحية والمنتجات الدوائية لدى إطلاق صيدلية “الخيام” في عام 1980 بهدف تسهيل الوصول إل المنتجات الدوائية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد مرور عقد من الزمن، أعادت المجموعة إطلاق العلامة التجارية لصيدلية “الخيام” باسم صيدلية “سوبر كير” التي وسعت حضورها تدريجياً لتشمل جميع أنحاء الدولة. وفي عام 1992، أطلقت المجموعة علامتها المحلية “جود هيلث”، وأعادت إطلاق صيدلية “أرابيلا” هذا العام.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، واصلت المجموعة توسيع عملياتها العالمية عبر محفظة متنوعة من العلامات التي تغطي حالياً قطاعات منها الرياضة الأغذية والصحة. وتزاول الشركة نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدم أكثر من 90 علامة تجارية عالمية إلى منطقة الشرق الأوسط، وتحرص في الوقت نفسه على تأسيس علامات محلية عالية الجودة