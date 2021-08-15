السعودية: “سيسكو” تعلن تحقيق صافي دخل 54,8 مليون ريال للنصف الأول من 2021م

ارتفعت إيرادات النصف الأول، باستثناء إيرادات الإنشاءات المحاسبية، بنسبة 30,1٪ على أساس سنوي حيث بلغت 498,1 مليون ريال سعودي، وبنسبة 13,4٪ لتبلغ 244,5 مليون ريال سعودي في الربع الثاني، بسبب تحسن الأداء في قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية ونسبياً في قطاع المياه. وبلغ إجمالي الربح 123,6 مليون ريال سعودي، حيث ارتفع بنسبة 6.6٪ مقارنة بالربع الثاني من العام 2020. يرجع السبب في هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة أعداد حاويات المسافنة في قطاع الموانئ والأداء القوي في القطاعات الأخرى. وانخفض إجمالي الربح بنسبة 8,4٪ عن الربع السابق بسبب انخفاض أعداد الحاويات المستوردة والمصدرة وزيادة التكاليف المباشرة.

وانخفض صافي الدخل خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 34,2٪ ليصل إلى 54,8 مليون ريال سعودي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما انخفض خلال الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 60,3٪ بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 22,5 مليون ريال سعودي. ويرجع السبب الرئيسي لهذا الانخفاض الى تحقيق مكاسب بقيمة 31.9 مليون ريال سعودي سُجلت لمرة واحدة وفقاً للمعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وعكس مخصص استبدال الأصول بقيمة 75 مليون ريال سعودي خلال العام السابق 2020. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 62.6٪ على أساس سنوي، وبهامش 56,1٪ خلال فترة الستة أشهر، فقد بلغت 279.1 مليون ريال سعودي. وبلغت ربحية السهم المعدلة 0.28 ريال سعودي للربع الثاني من العام 2021 مقارنة بـ 0.13 ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2020، مع استقرار إجمالي حقوق المساهمين عند 1.17 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021.

كما حققت إيرادات قطاع الموانئ نمواً خلال الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 10,0٪ مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، لتصل إلى 192,8 مليون ريال سعودي، فيما بلغت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية 26,7 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 37,9٪ خلال نفس الفترة. ودَعَم نمو المبيعات في قطاع أنظمة المياه، مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة 20٪ لتصل إلى 25,1 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021.

وقال محمد المدرس، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو: “حققت شركة سيسكو نتائج مالية قوية فيما يتعلق بالإيرادات وصافي الربح خلال النصف الأول من العام الحالي. وواصل قطاع الموانئ زيادة حصته السوقية في ميناء جدة الإسلامي فيما يتعلق بأعداد الحاويات المستوردة والمصدرة وأعمال المسافنة، محققاً زيادة بنسبة 12% في العدد الإجمالي للحاويات على أساس سنوي”.

وأضاف: “على الرغم من النمو الإيجابي لقطاع الموانئ، تعرضت أعمال الحاويات في جميع أنحاء المملكة لضغوط خلال الربع الثاني من العام، مما أدى إلى انخفاض إجمالي أعداد الحاويات المصدرة والمستوردة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق والعام الماضي”.

“وكان هذا الأداء القوي لقطاع الموانئ مدعوماً بالنمو المستمر في مجمعات الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التحسن التدريجي في مبيعات قطاع أنظمة المياه”.

وأردف: “وبعد فترة وجيزة من نهاية الربع، أتممنا بيع 21,2٪ من حصتنا في شركة محطة بوابة البحر الأحمر لشريكينا الاستراتيجيين صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد. وسيظهر التأثير المالي للصفقة في قوائمنا المالية للربع الثالث من العام 2021”.

“وسيتم الانتهاء من مراجعة استخدام العوائد المتحققة من هذه الصفقة قريباً، ونتطلع إلى إعلان مزيد من التفاصيل عن ذلك وعن استراتيجية الشركة للنمو خلال الربع الثالث من العام 2021” بمشيئة الله تعالى.

ومن أبرز ملامح الأداء المالي بلوغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 244,5 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021، بزيادة قدرها 13,4٪ عن الربع الثاني من العام 2020، مدفوعة بشكل أساسي بالأداء الإيجابي لقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. وحققت إيرادات النصف الأول من هذا العام نمواً بنسبة 30,1٪ على أساس سنوي.

وارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 6,6٪ مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، وذلك بفضل نمو الإيرادات. وارتفع إجمالي ربح النصف الأول بنسبة 52,9٪ ليبلغ 258,4 مليون ريال سعودي.

كما ارتفع الدخل الاستثماري إلى 6,0 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 5,1 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام 2020. في المقابل انخفضت المصاريف التشغيلية إلى 39,9 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام 2021، حيث كانت 42,7 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام 2020.

فيما انخفض صافي الدخل بنسبة 34,1٪ على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2021، وبنسبة 60,3٪ خلال الربع الثاني نتيجة البنود المسجلة لمرة واحدة خلال الربع الثاني من العام 2020. باستثناء تأثير البنود المسجلة لمرة واحدة، ارتفع صافي الدخل المعدل خلال النصف الأول من العام 2021 بنسبة 175,5٪ مقارنة بالنصف الأول من العام 2020 وبنسبة 104,8٪ مقارنة بالربع الثاني من العام 2020. في حين بلغ إجمالي الأصول 4,4 مليار ريال سعودي في 30 يونيو 2021.