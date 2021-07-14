السعودية: بيع الأصول ونقل الملكية بشركات مطاحن الدقيق

يذكر أن عملية البيع ونقل ملكية الشركات (الثانية والرابعة) إلى أصحاب العروض الفائزة قد تم استناداً إلى أعلى العروض المقدمة من قبل المستثمرين الاستراتيجين، كما خضعت جميع العروض لعدد من المتطلبات القانونية التي تم استيفائها قبل إبرام الصفقات للمرحلتين الأولى والثانية من تخصيص الشركات الأربع لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق.

ويمثل تخصيص مطاحن الدقيق أحد أبرز القطاعات المستهدف تخصيصها بالكامل، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

وحظيت عملية تخصيص شركات المطاحن الأربعة بدعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، التي تشمل: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، المركز الوطني للتخصيص، وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتُعد المؤسسة العامة للحبوب المٌنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن.

وأعربت المؤسسة، بمناسبة اكتمال عمليات التخصيص، عن تمنياتها بالتوفيق للتحالفات الفائزة في إدارة الشركات نحو تحقيق المستهدفات المرجوة من التخصيص.

يشار إلى أن بيع أصول شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة للقطاع الخاص يأتي مساهمةً في تعزيز القطاع والفوائد المرجوة منه وذلك من خلال تحسين جودة الأداء وزيادة تنوع المنتجات، وعليه سينعكس ذلك على ارتقاء الخدمات المٌقدمة للمواطنين، وزيادة فرص العمل من خلال مساهمة القطاع الخاص نحو اقتصاد مستدام مزدهر.

يذكر أن عملية البيع لشركة المطاحن الثانية قد تمت على تحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للإستثمار التجاري والعقاري – شركة الراجحي الدولية للإستثمار – شركة نادك – شركة اولام العالمية بناء على عرضهم المالي والبالغ 2,138,000,000 ريال سعودي، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

وقد تم بيع شركة المطاحن الرابعة على تحالف آلانا الدولية – شركة أسواق عبد الله العثيم – الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بناء على عرضهم المالي والبالغ 859,000,000 ريال سعودي، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن إتش إس بي سي العربية السعودية تقوم بالعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص وبدعم من المركز الوطني للتخصيص.