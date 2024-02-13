602 مليون درهم أرباح حديد الإمارات “إمستيل” في 2023

أعلنت شركة “حديد الإمارات أركان” (إمستيل) عن نتائجها المالية لعام 2023، محققةً نموًا قياسيًا في صافي الأرباح بنسبة 18% إلى 601.9 مليون درهم مقارنةً بـ 510.2 مليون درهم في عام 2022.
أبرز نتائج إمستيل:
- نمو صافي الأرباح 18% إلى 601.9 مليون درهم.
- إيرادات قياسية بقيمة 8.9 مليار درهم.
- زيادة الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 8% إلى 1.26 مليار درهم.
- ارتفاع هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 14.2%.
- تحسن مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة.
- نمو القطاع الإنشائي في دولة الإمارات.
- انخفاض صافي القروض المصرفية بنسبة 94%.
- تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 2.4 مليار درهم.
- زيادة صافي الأرباح في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 69%.
- ارتفاع حجم الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 23%.
- اعتماد نموذج تشغيلي جديد يركز على وحدتي أعمال منفصلتين.
- تأسيس سلسلة توريد جديدة للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية.
- توقيع عقد بقيمة 2 مليار دولار مع شركة حديد البحرين.