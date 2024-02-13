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602 مليون درهم أرباح حديد الإمارات “إمستيل” في 2023

حققت المجموعة نتائج إيجابية خلال العام 2023 بإيرادات بلغت 8.9 مليار درهم على الرغم من التحديات والظروف العالمية للأسواق وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية>

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة “حديد الإمارات أركان” (إمستيل) عن نتائجها المالية لعام 2023، محققةً نموًا قياسيًا في صافي الأرباح بنسبة 18% إلى 601.9 مليون درهم مقارنةً بـ 510.2 مليون درهم في عام 2022.

أبرز نتائج إمستيل:

  • نمو صافي الأرباح 18% إلى 601.9 مليون درهم.
  • إيرادات قياسية بقيمة 8.9 مليار درهم.
  • زيادة الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 8% إلى 1.26 مليار درهم.

إمستيل
  • ارتفاع هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 14.2%.
  • تحسن مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة.
  • نمو القطاع الإنشائي في دولة الإمارات.
  • انخفاض صافي القروض المصرفية بنسبة 94%.
  • تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 2.4 مليار درهم.
  • زيادة صافي الأرباح في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 69%.
  • ارتفاع حجم الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 23%.
  • اعتماد نموذج تشغيلي جديد يركز على وحدتي أعمال منفصلتين.
  • تأسيس سلسلة توريد جديدة للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية.
  • توقيع عقد بقيمة 2 مليار دولار مع شركة حديد البحرين.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...