602 مليون درهم أرباح حديد الإمارات “إمستيل” في 2023

أعلنت شركة “حديد الإمارات أركان” (إمستيل) عن نتائجها المالية لعام 2023، محققةً نموًا قياسيًا في صافي الأرباح بنسبة 18% إلى 601.9 مليون درهم مقارنةً بـ 510.2 مليون درهم في عام 2022.

أبرز نتائج إمستيل:

نمو صافي الأرباح 18% إلى 601.9 مليون درهم.

إيرادات قياسية بقيمة 8.9 مليار درهم.

زيادة الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 8% إلى 1.26 مليار درهم.

ارتفاع هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 14.2%.

تحسن مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة.

نمو القطاع الإنشائي في دولة الإمارات.

انخفاض صافي القروض المصرفية بنسبة 94%.

تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 2.4 مليار درهم.

زيادة صافي الأرباح في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 69%.

ارتفاع حجم الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 23%.

اعتماد نموذج تشغيلي جديد يركز على وحدتي أعمال منفصلتين.

تأسيس سلسلة توريد جديدة للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية.

توقيع عقد بقيمة 2 مليار دولار مع شركة حديد البحرين.