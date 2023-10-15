تشهد أعمال شركة “جرير” نموا في منطقة الخليج وتسجل مستويات ربحية عالية، مما دفعها للتوسع في فروعها.

قال رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق محمد العقيل، إن نتائج الشركة تشهد تحسنا في الربحية، وكان لبداية العام الدراسي دورا أساسيا في تسجيل مستويات ربحية أعلى.





وأضاف العقيل ، أن النمو في نتائج الشركة خلال الربع الثالث من العام كان معظمه تشغيلي.



وذكر أن قطاعات الأدوات المدرسية والتلفزيونات الذكية والألعاب والتجارة الإلكترونية سجلت نموا قويا.





وأوضح أن دول الخليج ساهمت بأقل من 15% في النتائج الفصلية للربع الثالث، وما زالت أعمال “جرير” تنمو في الكويت وقطر والإمارات والبحرين.





وكشف العقيل في مقابلة مع “العربية”، عن اتجاه الشركة لافتتاح 6 معارض جديدة العام المقبل، تشمل 5 معارض داخل السعودية، ومعرض واحد سيكون في قطر، مضيفا أنه تم توقيع عقود هذه الخطة.





وأشار إلى أن نمو قطاع التجارة الإلكترونية لـ”جرير” بنسبة 21% من المبيعات، وصاحب ذلك نمو البيع بالتقسيط، مضيفا: “قد نكون الشركة الرابعة أو الثالثة بحجم المبيعات الإلكترونية في المملكة”.





وتوقع العقيل، أن يساهم تحسن سلاسل الإمدادات في تحسن الربحية في الربع الرابع من العام الحالي، كما تواصل الشركة تحقيق نمو قوي.





وارتفع صافي ربح شركة جرير للتسويق بنسبة 8.26% في الربع الثالث من 2023، إلى 296.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 273.7 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2022.





وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، نهاية الأسبوع الماضي، إن إيرادات الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت بنسبة 4.85% إلى 2.64 مليار ريال تقريبا، مقابل 2.52 مليار ريال تقريبا في الربع المماثل من العام الماضي.