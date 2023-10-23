فريق التحرير by فريق التحرير

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500 وظيفة شاغرة في الإمارات

تماشياً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وتحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة

فريق التحرير by فريق التحرير
وظيفة

تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دورتها الأولى من معرض مُصنعين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعرض الأول من نوعه في الدولة والمتخصص في استعراض الوظائف المتاحة للإماراتيين في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في الفترة ما بين 24 إلى 26 أكتوبر الجاري، في مركز أبوظبي للطاقة، وسيتم خلال المعرض مواءمة مهارات الكوادر الإماراتية مع أكثر من 500 وظيفة شاغرة ضمن أكثر من 73 شركة صناعية بنظام التوظيف

ويأتي تنظيم المعرض، والذي يفتح أبوابه للمواطنين لمدة ثلاث أيام من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، تماشياً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وتحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع الصناعي الخاص عبر برنامج “مصنعين”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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