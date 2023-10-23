500 وظيفة شاغرة في الإمارات

تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دورتها الأولى من معرض مُصنعين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعرض الأول من نوعه في الدولة والمتخصص في استعراض الوظائف المتاحة للإماراتيين في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في الفترة ما بين 24 إلى 26 أكتوبر الجاري، في مركز أبوظبي للطاقة، وسيتم خلال المعرض مواءمة مهارات الكوادر الإماراتية مع أكثر من 500 وظيفة شاغرة ضمن أكثر من 73 شركة صناعية بنظام التوظيف

ويأتي تنظيم المعرض، والذي يفتح أبوابه للمواطنين لمدة ثلاث أيام من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، تماشياً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وتحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع الصناعي الخاص عبر برنامج “مصنعين”.

تنظم #وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_المتقدمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وأدنوك ونافس #معرض_مصنعين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. انضموا الينا 24 – 26 أكتوبر، حيث ستستعرض كبرى الجهات الصناعية في #الإمارات فرص عمل نوعية pic.twitter.com/kNN0ymm2wb — وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (@MoIATUAE) October 20, 2023