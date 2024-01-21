31 يناير أقصى موعد لتقديم الإقرارات الضريبية في السعودية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن الربع الرابع من عام 2023، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر يناير الجاري.



وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة هي التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال.



ويُعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.



وتتضمن الإقرارات الضريبية بيانًا بالإيرادات والمصروفات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وحساب الضريبة المستحقة عليها.



وأوضحت الهيئة أن المنشآت التي تتخلف عن تقديم إقراراتها الضريبية في موعدها المحدد، ستُفرض عليها غرامة تتراوح بين 5% و25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.



وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في موعدها المحدد، وذلك لتجنب الوقوع في الغرامات المالية.



كما دعت المنشآت إلى التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة.

#الزكاة_والضريبة_والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من عام 2023م قبل نهاية يوم 31 يناير 2024م.

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