3 أسباب وراء خسائر “دريك آند سكل إنترناشيونال”  في سوق دبي

أرجعت شركة “دريك آند سكل إنترناشيونال” خسائرها المالية إلى ثلاثة أسباب هي الفوائد البنكية، تسييل الكفالات والدعاوى التجارية، والتي سيتم تعديلها عند الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة.

وأعلنت اليوم الخميس “دريك آند سكل إنترناشيونال” نتائجها المالية غير المدققة للربع الثالث من العام 2023.

وحققت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي أرباحا بقيمة 4 مليون درهم، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 وبلغت الإيرادات المحققة 64 مليون درهم، متساوية مع الإيرادات للفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيان صادر عن الشركة.

ووصلت الخسائر من العمليات المستمرة 195 مليون درهم، مقارنة بخسائر قدرها 158 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2022.

وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية إلى 23 مليون درهم، بانخفاض نسبته 40% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وارتفعت قيمة الخسائر المتراكمة إلى 5,296 مليون درهم، مقارنة بـ5,098 مليون درهم في 31 ديسمبر 2022.

وزادت إجمالي حقوق الملكية السالبة إلى 4,261 مليون درهم، مقارنة بإجمالي حقوق ملكية سالبة بقيمة 4,083 مليون درهم في 31 ديسمبر 2022.

وتمتلك الشركة محفظة مشاريع بقيمة 464 مليون درهم، مدعومة بعملياتها التشغيلية الجارية في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.