فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inشركاتأسواق المال

3 أسباب وراء خسائر “دريك آند سكل إنترناشيونال”  في سوق دبي

أرجعت شركة “دريك آند سكل إنترناشيونال” خسائرها المالية إلى ثلاثة أسباب هي الفوائد البنكية، تسييل الكفالات والدعاوى التجارية، والتي سيتم تعديلها عند الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة.

فريق التحرير by فريق التحرير
دريك آند سكل إنترناشيونال

أرجعت شركة “دريك آند سكل إنترناشيونال” خسائرها المالية إلى ثلاثة أسباب هي الفوائد البنكية، تسييل الكفالات والدعاوى التجارية، والتي سيتم تعديلها عند الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة.

وأعلنت اليوم الخميس “دريك آند سكل إنترناشيونال” نتائجها المالية غير المدققة للربع الثالث من العام 2023.

وحققت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي أرباحا بقيمة 4 مليون درهم، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 وبلغت الإيرادات المحققة 64 مليون درهم، متساوية مع الإيرادات للفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيان صادر عن الشركة.

ووصلت الخسائر من العمليات المستمرة 195 مليون درهم، مقارنة بخسائر قدرها 158 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2022.

وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية إلى 23 مليون درهم، بانخفاض نسبته 40% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وارتفعت قيمة الخسائر المتراكمة إلى 5,296 مليون درهم، مقارنة بـ5,098 مليون درهم في 31 ديسمبر 2022.

وزادت إجمالي حقوق الملكية السالبة إلى 4,261 مليون درهم، مقارنة بإجمالي حقوق ملكية سالبة بقيمة 4,083 مليون درهم في 31 ديسمبر 2022.

وتمتلك الشركة محفظة مشاريع بقيمة 464 مليون درهم، مدعومة بعملياتها التشغيلية الجارية في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...