100 مليون مستخدم و15 مليار دولار عائدات.. يوتيوب بريميم وميوزيك البيضة الذهبية لـ”جوجل”

كشفت شركة جوجل الأمريكية، اليوم الأحد، عن وصول عدد مشتركي خدمتا يوتيوب بريميم ويوتيوب ميوزيك مدفوعتي الأجر، إلى نحو 100 مليون مستخدم، مع نهاية عام 2023.

وقالت الشركة الأمريكية المالكة لموقع يوتيوب، إن أرقام 2023 تمثل زيادة بنحو 20 مليون مستخدم بالمقارنة مع ارقام عام 2022، والتي بلغ عدد المشتركين فيها نحو 80 مليون مشترك.

وخلال عام 2023، بلغت إيرادات خدمات جوجل مدفوعة الثمن مثل يوتيوب بريميم وميوزيك بلغت 15 مليار دولار، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي أثناء إعلان النتائج المالية للربع الأخير من 2023.

فيما قال رئيس قطاع الأعمال في شركة جوجل، فيليب شيندلر، إن مستخدمي خدمة بريميم يحققون قيمة أكبر لصناع المحتوى على يوتيوب، مشيرا إلى الأداء الجيد الذي تحققه يوتيوب ميوزيك وبريميم.

وقال شيندلر، إن مستخدمي بريميم يقدمون عائدا أفضل لشركائنا وليوتيوب، مقارنة بمستخدمي الخدمة المجانية المدعومة بالإعلانات.

وفي المتوسط فإن كل مشترك إضافي في بريميم يزيد الأرباح لصناع المحتوى وشركائنا الإعلاميين والموسيقيين ليوتيوب نفسه”.

وفي عام 2015، أعلنت شركة جوجل عن إطلاقها خدمة يوتيوب، وعرض موقع يوتيوب خدمته مدفوعة الاشتراك الخالية من الإعلانات باسم يوتيوب ريد مقابل 9.99 دولار شهريا، مع السماح للمشترك بالوصول إلى خدمة بلاي ميوزيك.

وفي عام 2018، قررت الشركة تغيير اسم الخدمة من يوتيوب ريد إلى يوتيوب بريميم.

والعام الماضي، بدأ يوتيوب التصدي لمستخدمي خاصية منع ظهور الإعلانات أثناء تصفح الموقع المجاني، وقالت إن هذه الخاصية تنتهك شروط الخدمة.

ونجح يوتيوب في إطلاق “ألعاب صغيرة” و”فيديوهات قصيرة” لزيادة جاذبية بريميم للمستخدمين، المتاحة في أكثر من 100 دولة، ومؤخرا وصلت الخدمة لدول جديدة منها الجزائر والعراق وكينيا والسنغال وكمبوديا.