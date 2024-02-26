منافس جديد في سوق الإعلانات.. شركة وول مارت تهدد أمازون وسامسونج

أعلنت شركة البيع بالتجزئة الأمريكية “وول مارت”، استحواذها على فيزو “Vizio”، الشركة المتخصصة في مجال التلفزيون الذكي ونظام التشغيل SmartCast، مقابل 2.3 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعيها لتوسيع نطاق إعلاناتها وسط معركة مستمرة مع شركة التجارة الإلكترونية “أمازون”، للحصول على أكبر قدر من الاهتمام لمنتجاتها من خلال الإعلانات المعروضة في محتوى البث.

وجاء الاستحواذ على Vizio متسقًا مع تحركات وول مارت القوية لتعزيز أعمالها الإعلانية، حيث نمت بنسبة 28% تقريبًا لتصل إلى 3.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

وقالت وول مارت إن الصفقة ستسمح بدخول قاعدة مستخدمي أمازون وبيست باي، مما سيزيد من عرض مخزون الشركة، ويعزز مبيعات التجارة الإلكترونية للشركة.

منافسة وول مارت مع أمازون



بعد استحواذ وول مارت على Vizio، سيمنح نظام SmartCast الخاص بـ Vizio المستخدمين الوصول إلى تطبيقات البث التابعة لجهات خارجية مثل Disney + وHulu، على غرار برنامج Amazon FireStick.

ويمكن بعد ذلك عرض الإعلانات من خلال نظام التشغيل، ويمكن استخلاص أراء العملاء من خلال أنظمة التعرف التلقائي على المحتوى (ACR)، والتي تسجل نوع المحتوى الذي يتصفحه المستخدمون لتقديم إعلانات مستهدفة بشكل أفضل.

كما يُمكن لـ “وول مارت” من خلال الاستحواذ دمج نفسها مباشرة في منازل المستهلكين من خلال إعلاناتها، مما يسمح للشركة بالوصول إلى عملاء جدد واكتساب رؤى أعمق حول عادات استهلاكهم لوسائل الإعلام، والتي ينبغي بدورها أن تزيد مبيعاتها التجارية.

وتبيع وول مارت حاليًا مساحات إعلانية للموردين على موقعها الداخلي وتطبيقها وتجري حملات إعلانية من خلال المنشورات التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم من أنها تشتري أيضًا إعلانات البث المباشر والتلفزيوني، فإن الاستحواذ على Vizio سيقلل بشكل كبير من تكلفة مثل هذه الحملات من خلال تقديم الإعلانات من خلال النظام الأساسي المملوك حديثًا لشركة Walmart بدلاً من شراء مساحة من أطراف ثالثة.

تهديد لهيمنة سامسونج

توقع محللون أن دخول وول مارت إلى سوق الإعلانات عبر التلفزيون المتصل (CTV) قد يُشكل تهديدًا لهيمنة سامسونج وروكو، وذلك بفضل قاعدة عملاء وول مارت الضخمة.

ويمكن أن تصبح وول مارت-فيزيو Walmart-Vizio من بين أفضل 5 بائعين لإعلانات CTV في الولايات المتحدة، وربما على مستوى لعالم، وفقًا لـ AdWeek.

ورغم ذلك لا تزال أعمال وول مارت الإعلانية صغيرة مقارنة بأعمال أمازون، حيث نمت خدمات أمازون الإعلانية بنسبة 27% في الربع الرابع، لتصل إلى 46 مليار دولار من إجمالي الإيرادات لعام 2023.

ولكن، على الرغم من ذلك، لا تزال وول مارت تُسيطر على سوق البقالة، حيث حققت إيرادات في الربع الرابع بقيمة 173.4 مليار دولار، متجاوزة إيرادات أمازون البالغة 169.96 مليار دولار.

ولا تزال عملية الاستحواذ تخضع للموافقة التنظيمية قبل إتمامها، ولكنها ستضع Walmart في موقع متميز للاستفادة من اتجاه تجار التجزئة الذين يستخدمون الإعلانات المستهدفة لجذب العملاء المحتملين.

مع وجود 18 مليون حساب مستخدم نشط على منصة فيزيو ، ستتمكن وول مارت من عرض إعلاناتها المستهدفة – بالإضافة إلى بيع الإعلانات من مورديها – أمام أعين الملايين من العملاء المحتملين الذين يشاهدون الأفلام والبرامج التلفزيونية على منصتها الجديدة.

ففي يناير، أعلنت أمازون عن خطتها لفرض رسوم على أعضاء Prime تبلغ 2.99 دولارًا شهريًا للحفاظ على محتوى البث الخاص بهم خاليًا من الإعلانات، بالإضافة إلى رسوم الاشتراك الأساسية.