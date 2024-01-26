ميتا تبني مركز بيانات جديد بقيمة 800 مليون دولار

أعلن مسؤولون في مكتب حاكم ولاية إنديانا إريك هولكومب أن شركة “ميتا” التي تدير فيسبوك و وانستغرام وواتساب وماسنجر وثريد، ستبني منشأة جديدة في جنوب الولاية بقيمة 800 مليون دولار.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن مكتب هولكومب، فقد أعلنت ميتا مؤخراً عن خطط لإنشاء مركز بيانات بقيمة 800 مليون دولار ومساحة 700 ألف قدم مربع في مركز التجارة ريفر رايد في جفرسونفيل. ويتوقع المسؤولون أن المنشأة ستدعم حوالي 100 وظيفة تشغيلية وأكثر من 1250 وظيفة بناء في ذروة البناء.

وقال المسؤولون إن مركز البيانات في جفرسونفيل سيكون مدعومًا بنسبة 100% من الطاقة المتجددة ومن المتوقع أن يحصل على شهادة LEED Gold بمجرد تشغيله.

وسيدعم المركز احتياجات ميتا العالمية للبيانات، بما في ذلك عمليات الذكاء الاصطناعي (AI).

وستحصل ميتا على إعفاء ضريبي لمراكز البيانات لمدة 35 عامًا الأولى من تشغيل المركز، مع إمكانية تمديد الإعفاءات حتى عام 2074.

ومن المتوقع انتهاء الأعمال في مركز البيانات عام 2026.