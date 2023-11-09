منصة أرامكو السعودية تفوز بجائزة المدينة العالمية الذكية

تُوجت شركة أرامكو السعودية بجائزة البنية التحتية والبناء وذلك لاعتمادها تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وشملت فوائد الخدمات التي تقدمها منصة “آمر” مع التركيز على الكفاءة والاستدامة، توفير 1.7 مليار جالون من المياه سنويًا، و20.5 جيجاوات ساعة من الطاقة السنوية.

وقد أدى ذلك إلى تحسين أداء العمليات بنسبة 31%، وتحقيق نسبة 40% في مجال أتمتة الخطوات، وتحقيق أكثر من 30% في مستوى الكفاءة.



وتمّ تكريم الشركة خلال حفل توزيع جوائز المدينة الذكية العالمية بإسبانيا، حيث مُنحت هذه الجائزة المرموقة عالميًا لمنصة “آمر” التابعة للشركة لدورها في إحداث ثورة تقنية في مجال إدارة المرافق والخدمات السكنية والتجارية في المقر الرئيس لأرامكو السعودية بالظهران.



وخلال حفل توزيع الجوائز الذي نُظِّم الأربعاء ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لمعرض المدينة الذكية في برشلونة، تسلم فريق خدمات الأحياء في أرامكو السعودية الجائزة المقدمة لمنصة “آمر” والتي تعمل للارتقاء بالحياة الحضرية من خلال تقديم خدمات متكاملة على مستوى مدينة الظهران.



وقال النائب الأعلى للرئيس لخدمات الأحياء في أرامكو السعودية، طلال المرّي: “تُعد هذ الجائزة تكريمًا لجهود أرامكو السعودية في تطوير المدن الذكية على المستوى العالمي، وهو أمرٌ مهم لتلبية الاحتياجات والتوقعات التي تشهد تحولًا في قطاع المجتمعات الحضرية.

إن أهدافنا لا تنحصر في توفير الخدمات الأساسية مثل النقل والمرافق فحسب، بل نطمح لتوفير العديد من وسائل الراحة والخدمات التي تعزز جودة الحياة. ومع تطور رؤيتنا بشأن المدن، فإنه من الضروري أيضًا أن تعكس بنيتها التحتية أسلوب حياة مجتمعية أكثر ترابطًا واستدامة باعتمادها على التقنية”.



ومن جانبه، قال النائب الأعلى للرئيس للرقمنة وتقنية المعلومات في أرامكو السعودية، نبيل النعيم: “نفخر بهذه الجائزة التي تُعد مثالًا على الأثر الإيجابي الذي تُحدثه أرامكو السعودية من خلال استثمارها في التقنيات الرقمية المتطورة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. وتمثّل منصة “آمر” توظيفًا عمليًا من أرامكو السعودية للثورة الصناعية الرابعة التي تُسهم في إعادة تشكيل مشهد الأعمال بشكل إيجابي، وتعزّز جودة الحياة لموظفيها داخل وخارج مكان العمل”.



الجدير بالذكر، أن منصة “آمر” التابعة لخدمات الأحياء في أرامكو السعودية تعمل في مجال جودة أعمال البناء، وتخطيط المساحات، وإدارة الأصول ومرافق الشركة بالظهران، وتستخدم “آمر” البيانات المركزية للتنبؤ بالمشكلات، واكتشاف الحلول التي توفرها الصيانة التنبؤية المستندة إلى البيانات لتشغيل جميع خدمات الأحياء من خلال واجهة خدمة عامة موحدة يسهل الوصول إليها.





