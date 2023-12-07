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من هي الشركات العالمية التي تتنافس على مشروع سكة الحديد بمصر

يُعد مشروع سكة حديد لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية مشروعًا حيويًا بالنسبة لمصر، حيث سيساهم في تسريع نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر

فريق التحرير by فريق التحرير
سكة حديد

تنافس 5 شركات عالمية على تصميم وتوريد وتشغيل الأنظمة الميكانيكية والإشارات والاتصالات والتحكم المركزي لمشروع سكة الحديد لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية في مصر، بتكلفة تصل إلى 400 مليون دولار، وفقاً لـ الشرق.

تمتلك المشروع هيئة سكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، وتستهدف من خلاله تسريع نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، وحل أزمة الازدحام القائمة على هذا الخط.

ستموّل هيئة سكك الحديد مصر الأعمال من خلال قرض قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقد حصلت على موافقة من مجلس النواب المصري في يوليو الماضي لتفعيله مع البنك.

ويشمل المشروع إنشاء خط سكة الحديد بطول 200 كيلومتر، وإنشاء 10 محطات جديدة، بالإضافة إلى تطوير 6 محطات قائمة. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2026.

سكة الحديد

وتشمل الشركات المتنافسة على مشروع سكة الحديد كلاً من:

  • مجموعة تاليس الفرنسية.
  • الستوم الفرنسية.
  • سيمنز الألمانية.
  • سي آر آر سي (CRRC) الصينية.
  • سي آر آر جي (CRIG) الصينية.

ومن المقرر أن يتم ترسية المشروع على إحدى الشركات المتنافسة في نهاية مارس المقبل.

وفيما يتعلق بالأعمال المدنية للمشروع، فيتنافس حالياً 11 تحالفاً من شركات المقاولات المصرية، على تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع، والتي تشمل جسر المسار، والمحطات، والمزلقانات، وبعض الأسوار التي تقام على جانبي المشروع، فضلاً عن أماكن التخزين. وتبلغ تكلفة تلك الأعمال إلى نحو 6 مليارات جنيه.

ويتوقع أن يسهم المشروع في تقليل زمن نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف من 24 ساعة إلى 12 ساعة، كما سيساهم في زيادة كفاءة نقل البضائع في مصر.

سكة الحديد

أهمية المشروع

يُعد مشروع سكة حديد لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية مشروعًا حيويًا بالنسبة لمصر، حيث سيساهم في تسريع نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف.

كما سيساهم المشروع في زيادة كفاءة نقل البضائع في مصر، حيث سيوفر خطوط نقل حديثة وأكثر كفاءة من الخطوط الحالية.

سكة حديد
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...