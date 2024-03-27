فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inشركاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

مايكروسوفت تعيد توحيد فرق ويندوز وسيرفيس

تعكس التغييرات التي أجرتها مايكروسوفت لمدى إلتزامها بتطوير تجارب متكاملة للمستخدمين، وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال توحيد فرقها ودمج خبراتها.

فريق التحرير by فريق التحرير
مايكروسوفت تعيد توحيد فرق ويندوز وسيرفيس تحت قيادة بافان دافولوري

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تعيين بافان دافولوري رئيسًا جديدًا لنظام ويندوز وأجهزة سيرفيس، وذلك خلفًا لبانوس باناي الذي انضم إلى أمازون العام الماضي.

وجمعت مايكروسوفت فرق ويندوز وسيرفيس مرة أخرى تحت قيادة دافولوري، الذي يتمتع بخبرة واسعة في الشركة تمتد لأكثر من 23 عامًا.

وبهذه الخطوة، تسعى الشركة إلى اتباع نهج شامل لبناء أنظمة وخبرات وأجهزة متكاملة تمتد عبر عميل ويندوز والسحابة لعصر الذكاء الاصطناعي.

وشغل دافولوري مناصب هامة في مايكروسوفت، وكان له دور فاعل في تطوير معالجات سيرفيس بالتعاون مع شركات مثل كوالكوم وإيه أم دي.

في الوقت نفسه، انتقل ميخائيل باراخين، الذي كان يقود فريق هندسة ويندوز، للعمل تحت قيادة كيفن سكوت خلال المرحلة الانتقالية، بينما لم يتضح بعد مساره المهني المستقبلي.

وتأتي هذه التغييرات بعد أيام قليلة من انضمام مصطفى سليمان، أحد مؤسسي شركة ديب مايند، إلى مايكروسوفت كرئيس تنفيذي لفريق الذكاء الاصطناعي الجديد، وذلك في إطار سعي الشركة لتعزيز قدراتها في هذا المجال.

يُذكر أن مايكروسوفت قد عينت أيضًا مجموعة من موظفي شركة إنفليكشن إيه آي، التي أسسها سليمان، بما في ذلك كارين سيمونيان الذي يشغل الآن منصب كبير العلماء في فريق الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...