مايكروسوفت تعيد توحيد فرق ويندوز وسيرفيس

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تعيين بافان دافولوري رئيسًا جديدًا لنظام ويندوز وأجهزة سيرفيس، وذلك خلفًا لبانوس باناي الذي انضم إلى أمازون العام الماضي.

وجمعت مايكروسوفت فرق ويندوز وسيرفيس مرة أخرى تحت قيادة دافولوري، الذي يتمتع بخبرة واسعة في الشركة تمتد لأكثر من 23 عامًا.

وبهذه الخطوة، تسعى الشركة إلى اتباع نهج شامل لبناء أنظمة وخبرات وأجهزة متكاملة تمتد عبر عميل ويندوز والسحابة لعصر الذكاء الاصطناعي.

وشغل دافولوري مناصب هامة في مايكروسوفت، وكان له دور فاعل في تطوير معالجات سيرفيس بالتعاون مع شركات مثل كوالكوم وإيه أم دي.

في الوقت نفسه، انتقل ميخائيل باراخين، الذي كان يقود فريق هندسة ويندوز، للعمل تحت قيادة كيفن سكوت خلال المرحلة الانتقالية، بينما لم يتضح بعد مساره المهني المستقبلي.

وتأتي هذه التغييرات بعد أيام قليلة من انضمام مصطفى سليمان، أحد مؤسسي شركة ديب مايند، إلى مايكروسوفت كرئيس تنفيذي لفريق الذكاء الاصطناعي الجديد، وذلك في إطار سعي الشركة لتعزيز قدراتها في هذا المجال.

يُذكر أن مايكروسوفت قد عينت أيضًا مجموعة من موظفي شركة إنفليكشن إيه آي، التي أسسها سليمان، بما في ذلك كارين سيمونيان الذي يشغل الآن منصب كبير العلماء في فريق الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت.